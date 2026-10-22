Sport Huancayo respalda a Alianza Lima y hace fuerte pedido a la Liga 1: "Todos por igual"

Sport Huancayo se sumó al debate sobre las polémicas arbitrales en el fútbol peruano y respaldó la propuesta de Alianza Lima para mejorar el funcionamiento del VAR. El cuadro huancaíno pidió que se incorporen más cámaras para facilitar la revisión de las jugadas y remarcó que estas herramientas deben estar disponibles para todos los clubes, sin distinciones por su posición en la tabla.

Sport Huancayo se une a Alianza Lima y exige pedido a la Liga 1

Joel Pinto, jefe de equipo del ‘Rojo Matador’, expresó esta postura durante una entrevista con el programa ‘Lo Bueno, lo Malo y lo Feo’. El representante del conjunto huancaíno coincidió con Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza, en que los árbitros necesitan mejores recursos para reducir el margen de error durante los partidos.

“Tal cual dice Franco, creo que deberían darle mejores armas a los árbitros y así reducir el margen de error”, manifestó Pinto. Además de ampliar los ángulos de las cámaras, consideró importante fortalecer la preparación de los jueces, garantizar que reciban sus pagos oportunamente y generar mayores oportunidades para que los árbitros peruanos dirijan encuentros organizados por la CONMEBOL.

Joel Pinto, jefe de equipo de Sport Huancayo, respaldó a Alianza Lima y pidió mejoras en el VAR

Sin embargo, el directivo de Sport Huancayo puso especial énfasis en que una eventual mejora tecnológica no debe beneficiar únicamente a los equipos que luchan por el título o por un boleto a los torneos internacionales. Para Pinto, todos los participantes de la Liga 1 necesitan contar con las mismas condiciones para competir y tener garantías ante las decisiones arbitrales.

“Deberían implementar no solo para los que están peleando el campeonato o un cupo internacional. Deberían implementar para todos los equipos y todos los partidos”, sostuvo. En esa misma línea, reforzó su postura con un mensaje contundente: “Debería ser para todos por igual. Todos merecen las mismas garantías”.

Sport Huancayo pide unión de los clubes de la Liga 1 para mejorar el arbitraje

Finalmente, el representante del ‘Rojo Matador’ consideró que los clubes deben unir fuerzas para presentar esta propuesta ante las autoridades del fútbol peruano. “Lo ideal sería que lo pidan en conjunto. La unión hace la fuerza y sí deberían implementar más cámaras”, afirmó. De esta manera, Sport Huancayo respaldó el planteamiento de Alianza Lima y planteó que la ampliación de los recursos del VAR se aplique de manera uniforme en todos los encuentros del campeonato.