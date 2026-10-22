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Piero Magallanes reveló si le gusta Universitario o Alianza Lima: "Tuvimos una conversación"

Piero Magallanes, actual jugador de Sport Huancayo, reveló si tiene algún color favorito entre la crema, Universitario de Deportes, o el blanquiazul, en referencia a Alianza Lima.

Luis Blancas
Piero Magallanes confesó si le gusta más Universitario de Deportes o Alianza Lima
Piero Magallanes confesó si le gusta más Universitario de Deportes o Alianza Lima | Composición: Líbero
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Piero Magallanes se ha convertido en el futbolista sensación de la Liga 1 2026 debido a su gran rendimiento en Sport Huancayo durante toda la temporada. Con su pasado en Universitario de Deportes y el interés de Alianza Lima en ficharlo, el extremo derecho fue consultado sobre qué equipo le gusta más y este respondió con firmeza.

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Piero Magallanes confesó si le gusta más Universitario de Deportes o Alianza Lima

En conversación con el programa 'Mano a mano' del canal Denganche, Magallanes fue consultado de forma indirecta si le agrada más el color crema o blanquiazul, en referencia a Universitario o Alianza.

El extremo derecho de 25 años decidió evadir la pregunta y contestó que le gustan más los colores de su actual club, Sport Huancayo, y afirmó que tiene todavía un contrato hasta diciembre de 2026.

Video: Denganche

"A mí me gusta el rojo, el Rojo Matador. Tengo contrato con Sport Huancayo hasta fines de este año y, antes de ser convocado, tuvimos una conversación sobre una posible renovación", afirmó.

Asimismo, Piero Magallanes fue consultado sobre si el equipo de Huancayo ya le ofreció una renovación para 2027, a lo que el jugador dijo que hubo conversaciones, pero nada concreto. "Hablamos antes de ir a la selección, como un mes antes, pero ahí quedó y no pasó nada más", apuntó.

¿Cómo le va a Piero Magallanes en Sport Huancayo?

Piero Magallanes llegó a Sport Huancayo en 2025 y desde su llegada su rendimiento fue de menos a más hasta que en 2026 logró una mejoría al punto de ser convocado a la selección peruana y despertó interés en clubes grandes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. En total, el extremo ha jugado 59 partidos, marcó 11 goles y dio 7 asistencias.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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