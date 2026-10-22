Lo nuevo sobre Universitario y el fichaje de Carlos Gruezo, ex Augsburgo: "Va a la 'U'"

Universitario de Deportes está centrado en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; sin embargo, eso no significa que la directiva no se encuentra planificando la próxima temporada. En ese sentido, se reveló información sumamente importante respecto a la llegada de Carlos Gruezo, futbolista ecuatoriano con pasado en clubes como Augsburgo y Barcelona.

PUEDES VER: Universitario cerca de perder a futbolista que tiene aterrorizado al Real Madrid y su hinchada

Como se informó en las últimas horas, el mediocampista extranjero está en los planes del conjunto crema para reforzar dicha zona del campo de cara a la campaña entrante, sobre todo pensando en la Copa Libertadores. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta brindó detalles sobre cómo va la posible transferencia. Esto fue durante el programa 'Hablemos de MAX' en L1 MAX.

"Decir que Carlos Gruezo va a la ‘U’, todavía no está cerrado, en ese momento no hay nada, Fabian Bustos lo conoce muy bien, pero en este momento la ‘U’ está concentrado con el torneo", indicó el mencionado comunicador. De esta forma, aclaró que todavía no se han iniciado las negociaciones y que simplemente es un gusto por parte del director técnico de Universitario de Deportes.

Vale precisar que Carlos Gruezo se encuentra como agente libre luego de que terminara su contrato con Santos Laguna de la Liga MX, por lo que el elenco crema no deberá negociar con ninguna otra institución deportiva, sino únicamente con el jugador. Esto también significa que los de Ate no tendrán que pagar de más por los servicios del ecuatoriano.

Trayectoria de Carlos Gruezo

Estos han sido sus clubes: