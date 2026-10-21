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Administrador de Universitario se reunió con futbolista internacional valorizado en casi un millón

Se conoció que Franco Velazco tuvo una importante reunión con un futbolista ecuatoriano, lo que parece indicar que Universitario romperá el mercado la próxima temporada.

Antonio Vidal
Administrador de Universitario se reunió con futbolista internacional valorizado en casi un millón
Administrador de Universitario se reunió con futbolista internacional valorizado en casi un millón | Composición Líbero
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Universitario sigue luchando por el Torneo Clausura de la Liga 1 y actualmente se prepara para su próximo encuentro ante Juan Pablo II por la fecha 13 del campeonato peruano. Aunque el equipo mantiene el foco en la competencia, también comienza a planificar la siguiente temporada. En ese contexto, se conoció que Franco Velazco, administrador del club crema, se reunió con un futbolista ecuatoriano que ha ilusionado a la hinchada: hablamos de José Carabalí.

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Franco Velazco se reunió con José Carabalí

De acuerdo con la información dada en el programa 'Pepas de la PM', dieron por confirmada la reunión entre el administrador crema y el actual jugador de LDU Quito. Esta reunión se dio durante el partido entre Universitario y Palmeiras, por la Copa Libertadores Femenina.

Esta noticia surge en medio de los rumores sobre el interés de Universitario por Carlos Gruezo, quien actualmente se encuentra sin equipo. Sin embargo, el nombre de José Carabalí vuelve a ilusionar a los hinchas de la 'U'.

Universitario, Liga 1

José Carabalí vuelve a ser sondeado por Universitario

¿Por qué se fue José Carabalí de Universitario?

José Carabalí dejó el cuadro crema el 30 de junio de 2026 por motivos personales y familiares que lo llevaron a regresar a Ecuador. Además, LDU de Quito hizo efectiva su cláusula de rescisión para concretar su incorporación al equipo ecuatoriano.

Valor de José Carabalí

El lateral izquierdo tiene un valor de mercado de 850.000 euros, según Transfermarkt, una cifra cercana al millón de euros.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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