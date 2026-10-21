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Ex Universitario sorprende al fichar por FC Cajamarca para la Liga 1: "Bienvenido"

Mediante sus redes sociales, el cuadro cajamarquino anunció por todo lo alto la incorporación de un exjugador de Universitario.

Antonio Vidal
Ex Universitario sorprende al fichar por FC Cajamarca para la Liga 1
Ex Universitario sorprende al fichar por FC Cajamarca para la Liga 1 | composición Líbero
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FC Cajamarca busca afrontar la recta final de la Liga 1 2026 de la mejor manera, por lo que ha sorprendido en su plantilla con una nueva incorporación. Se trata de un exfutbolista que ha tenido pasado en Universitario que asumirá el desafío de conseguir resultados positivos en las últimas jornadas del campeonato: estamos hablando de Santiago Acasiete.

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Santiago Acasiete es oficializado como entrenador de FC Cajamarca

El estratega nacional llega al conjunto cajamarquino luego de la salida del paraguayo Celso Ayala, quien dejó el cargo de común acuerdo con la institución, principalmente por motivos de salud. De esta manera, la directiva decidió apostar por Acasiete para afrontar un momento decisivo de la temporada.

A través de sus redes sociales, FC Cajamarca le dio la bienvenida al entrenador y a su comando técnico. “Damos la bienvenida al profesor Santiago Acasiete y a su comando técnico, quienes asumen el desafío de liderar a nuestro equipo”, publicó el club en su anuncio oficial.

Santiago Acasiete es nuevo entrenador de FC Cajamarca

Santiago Acasiete es nuevo entrenador de FC Cajamarca

Acasiete vuelve a dirigir en la Liga 1 luego de su experiencia con Juan Pablo II, equipo al que condujo durante su etapa en el fútbol peruano. Anteriormente, también tuvo un paso por Deportivo Municipal, donde comenzó a desarrollar su carrera como entrenador.

Como futbolista, el popular 'Santi' defendió la camiseta de Universitario de Deportes, además de jugar en otros clubes como Cienciano y Almería de España. También fue integrante de la selección peruana, con la que disputó importantes compromisos internacionales.

Santiago Acasiete defendió los colores de Universitario

Santiago Acasiete defendió los colores de Universitario

Equipos donde jugó Santiago Acasiete

  • Deportivo Wanka
  • Universitario
  • Cienciano
  • UD Almería
  • Cienciano
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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