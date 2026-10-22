Universitario cerca de perder a futbolista cotizado en casi medio millón: "Va a buscar otro rumbo"

Universitario de Deportes ya inició sus gestiones para encarar la próxima temporada, donde tendrán como principal misión consolidarse con el título de la Liga 1 y evitar repetir la irregularidad que presentaron en este año. Sin embargo, las alarmas se encendieron en Ate tras conocerse que uno de sus principales elementos puede dejar el plantel.

Universitario cerca de perder a futbolista cotizado en casi medio millón

La escuadra crema ha tenido una irregular temporada, donde el nivel de varios jugadores fue criticado. Sin embargo, uno de los que se logró ganar el cariño de los hinchas ha sido Miguel Vargas. El portero tuvo una etapa como titular en el equipo, aunque recientemente ha sido relegado al banquillo.

En ese sentido, durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta reveló que el guardameta finalizará contrato a fin de año y está muy disconforme por los pocos minutos que ha tenido. Por ello, ante la posibilidad de que Diego Romero siga como titular, hay grandes opciones de que decida no renovar con Universitario y busque nuevas oportunidades.

Miguel Vargas puede dejar Universitario en 2027 por la falta de minutos

"Uno de los que termina contrato es Miguel Vargas, que no ha tapado lo que esperaba. Creo que él, al ver cómo se puede dar todo el otro año, va a buscar otro rumbo. Es una verdad, él quiere tapar y, si el otro año va a estar en la misma situación, seguramente busque otra posibilidad", señaló.

En esa línea, el periodista deportivo recalcó que seguramente tendrá diversas opciones para continuar su carrera en la Liga 1 ya que cuenta con la nacionalidad peruana. Además, recordó que a mitad de año fue pretendido por Colo Colo.

"A mitad de año lo quiso Colo Colo y a eso súmale que es peruano, por lo que van a haber clubes que lo van a querer naturalmente. Ahorita con la 'U' no creo", complementó el comunicador.

Números de Miguel Vargas con Universitario

El popular 'Manotas' llegó a las filas de Universitario a inicios de 2025. Sin embargo, no fue hasta esta temporada cuando empezó a ser mejor considerado llegando a ser titular en la Copa Libertadores. El portero solo ha podido estar en 12 partidos bajo los tres palos, dejando su valla invicta en cinco oportunidades y recibiendo solo 12 goles en contra.

Valor de mercado de Miguel Vargas

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el portero Miguel Vargas ha logrado revalorizarse desde su llegada a la 'U'. Actualmente, está cotizado en 450 mil euros en el mercado de pases.