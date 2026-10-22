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Sporting Cristal, Universitario y Alianza: ¿Quién tiene el fixture más fácil para ganar el Clausura?
Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima pelean por el Torneo Clausura 2026, pero uno podría tener el camino más accesible para conquistar el título.
Nos encontramos en la recta final del Torneo Clausura 2026 con los tres grandes del fútbol peruano como protagonistas: Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima. Es claro que ninguno de los equipos debe flaquear en esta etapa del certamen, por lo que te anunciamos qué equipo tiene un fixture más sencillo para las cinco jornadas restantes.
¿Qué partidos le quedan a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- Cusco FC vs Sporting Cristal
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- ADT vs Sporting Cristal
- Sporting Cristal vs Cienciano
Estos son los cinco partidos que tiene Sporting Cristal por delante en busca de ser campeón del Torneo Clausura 2026. Son tres encuentros en casa y dos en provincia. Además, tiene un choque directo contra Alianza Lima, el cual puede ser clave para sostener el liderato del campeonato.
¿Cuál es el fixture restante de Universitario?
- Universitario vs Juan Pablo II
- Universitario vs Sport Boys
- Atlético Grau vs Universitario
- Universitario vs CD Moquegua
- Sport Huancayo vs Universitario
Universitario tiene tres partidos en casa y dos afuera. La ventaja en las dos próximas jornadas es que serán en el Monumental, mientras que los otros rivales tienen cotejos complicados que puede aprovecharlos para marcar diferencias.
Alianza Lima y los partidos que le faltan en el Torneo Clausura 2026
- CD Moquegua vs Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Alianza Lima vs Cienciano
- Los Chankas vs Alianza Lima
- Alianza Lima vs FC Cajamarca
Alianza Lima es el equipo que menos partidos de local le restan en el Clausura, pero uno de ellos es en la capital ante un rival directo como Sporting Cristal. Estas fechas serán claves para ver si el equipo de Pablo Guede se permite seguir en carrera.
Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima buscan el título del Torneo Clausura 2026.
¿Qué equipo tiene el fixture más accesible para salir campeón del Torneo Clausura 2026?
Observando cada uno de los partidos restantes del Torneo Clausura 2026, Universitario es el equipo que tiene un fixture más accesible para hacerse con el Torneo Clausura 2026. Tiene tres partidos en casa ante clubes que están por debajo de ellos en la clasificación. Asimismo, una de sus salidas fuera de Lima es en Trujillo ante Atlético Grau, donde el calor no se compara a lo que se siente en Piura en el Campeones del 36. Su reto más duro será en la fecha final en Huancayo, pero para ese entonces el equipo de Fabián Bustos puede tener un mejor panorama de cómo se encuentre la tabla.
En el caso de Sporting Cristal y Alianza Lima, tienen un choque directo que prácticamente determinará qué equipo quedará fuera de carrera en el Torneo Clausura. Eso sí, tienen dos salidas en la jornada más cercana que también pueden afectar su contexto previo al clásico en el Estadio Alberto Gallardo.
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