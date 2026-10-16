Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación tras el triunfo de Sport Huancayo

Comenzó la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, con varios clubes compitiendo por el título como nunca antes se vio en el fútbol peruano. Por ello, y ante la demanda de millones de hinchas, te brindamos la tabla de posiciones luego del partido de Sport Huancayo ante Cusco FC. Así marchan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Recordemos que únicamente quedan cinco jornadas más, sin contar la actual, para que alguno de los elencos se lleve el segundo certamen de la temporada y fuerce los playoffs ante los blanquiazules. De lo contrario, si Alianza Lima gana el campeonato, se proclamará monarca del fútbol peruano automáticamente, ya que se hizo con el Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sport Huancayo 12 5 25 2 Sporting Cristal 11 11 22 3 Deportivo Garcilaso 11 11 22 4 Alianza Atlético 11 5 22 5 Universitario 11 3 21 6 Juan Pablo II 11 8 19 7 FBC Melgar 11 7 19 8 Alianza Lima 11 5 19 9 Sport Boys 11 5 18 10 Cusco FC 12 3 18 11 Atlético Grau 11 1 17 12 Cienciano 11 -4 11 13 FC Cajamarca 11 -6 11 14 Comerciantes Unidos 11 -1 10 15 Los Chankas 11 -13 9 16 CD Moquegua 11 -12 7 17 ADT 11 -14 6 18 UTC* 11 -14 -3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | IPD Huancayo

15.30 | Los Chankas vs. ADT | Estadio Los Chankas

Sábado 17 de octubre

15.00 | Juan Pablo II vs. Sport Boys | Complejo Deportivo Juan Pablo II

18.00 | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA

20.30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 18 de octubre

11.00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo