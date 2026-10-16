- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
- Tabla Clausura
- Acumulado
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación tras el triunfo de Sport Huancayo
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Comenzó la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, con varios clubes compitiendo por el título como nunca antes se vio en el fútbol peruano. Por ello, y ante la demanda de millones de hinchas, te brindamos la tabla de posiciones luego del partido de Sport Huancayo ante Cusco FC. Así marchan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Recordemos que únicamente quedan cinco jornadas más, sin contar la actual, para que alguno de los elencos se lleve el segundo certamen de la temporada y fuerce los playoffs ante los blanquiazules. De lo contrario, si Alianza Lima gana el campeonato, se proclamará monarca del fútbol peruano automáticamente, ya que se hizo con el Torneo Apertura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sport Huancayo
|12
|5
|25
|2
|Sporting Cristal
|11
|11
|22
|3
|Deportivo Garcilaso
|11
|11
|22
|4
|Alianza Atlético
|11
|5
|22
|5
|Universitario
|11
|3
|21
|6
|Juan Pablo II
|11
|8
|19
|7
|FBC Melgar
|11
|7
|19
|8
|Alianza Lima
|11
|5
|19
|9
|Sport Boys
|11
|5
|18
|10
|Cusco FC
|12
|3
|18
|11
|Atlético Grau
|11
|1
|17
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|11
|-6
|11
|14
|Comerciantes Unidos
|11
|-1
|10
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|11
|-14
|6
|18
|UTC*
|11
|-14
|-3
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Viernes 16 de octubre
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | IPD Huancayo
- 15.30 | Los Chankas vs. ADT | Estadio Los Chankas
Sábado 17 de octubre
- 15.00 | Juan Pablo II vs. Sport Boys | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- 18.00 | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA
- 20.30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 18 de octubre
- 11.00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo
- 13.15 | FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón
- 15.30 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche
- 18.30 | Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90