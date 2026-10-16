0

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación tras el triunfo de Sport Huancayo

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Francisco Esteves
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Comenzó la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, con varios clubes compitiendo por el título como nunca antes se vio en el fútbol peruano. Por ello, y ante la demanda de millones de hinchas, te brindamos la tabla de posiciones luego del partido de Sport Huancayo ante Cusco FC. Así marchan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

¿Cómo está la pelea y qué necesita cada equipo para salvarse del descenso en la Liga 1 2026?

PUEDES VER: Descenso en la Liga 1: cómo está la pelea y qué necesita cada equipo para salvarse

Recordemos que únicamente quedan cinco jornadas más, sin contar la actual, para que alguno de los elencos se lleve el segundo certamen de la temporada y fuerce los playoffs ante los blanquiazules. De lo contrario, si Alianza Lima gana el campeonato, se proclamará monarca del fútbol peruano automáticamente, ya que se hizo con el Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sport Huancayo12525
2Sporting Cristal111122
3Deportivo Garcilaso111122
4Alianza Atlético11522
5Universitario11321
6Juan Pablo II11819
7FBC Melgar11719
8Alianza Lima11519
9Sport Boys11518
10Cusco FC12318
11Atlético Grau11117
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca11-611
14Comerciantes Unidos11-110
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT11-146
18UTC*11-14-3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

  • Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | IPD Huancayo
  • 15.30 | Los Chankas vs. ADT | Estadio Los Chankas

Sábado 17 de octubre

  • 15.00 | Juan Pablo II vs. Sport Boys | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • 18.00 | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA
  • 20.30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 18 de octubre

  • 11.00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo
  • 13.15 | FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón
  • 15.30 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche
  • 18.30 | Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación tras el triunfo de Sport Huancayo

  2. Alianza Lima y los cuatro fichajes que busca asegurar para la próxima temporada: "Lo tienen conversado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano