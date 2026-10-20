0
PREVIA
Barcelona vs. PSG por la Champions League

José Rivera rompe su silencio tras 'robarle' el gol de Piero Quispe: "A veces los ‘9’ somos egoístas"

Durante el partido, el delantero cometió un insólito fallo al enviar el balón fuera en una clara oportunidad de gol que pudo terminar con un tanto de Piero Quispe.

Antonio Vidal
José Rivera rompe su silencio tras 'robarle' el gol de Piero Quispe
José Rivera rompe su silencio tras 'robarle' el gol de Piero Quispe | composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes consiguió un triunfazo ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Clausura. Con una contundente victoria por 4-1, los cremas volvieron a demostrar un gran juego, ahora bajo el mando de Fabián Bustos. Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro se vivió un hecho insólito.

Se jugaba el minuto 83 cuando, tras una buena salida de la la 'U', se generó un gran contragolpe. No obstante, la jugada no terminó bien para los intereses cremas. El 'Tunche' mandó el balón fuera en una situación muy clara. Ante ello: José Rivera se pronunció al respecto y señaló que los ‘9’ pueden ser egoístas muchas veces.

Mr Peet destacó a tres futbolistas de Universitario tras victoria ante Alianza Atlético

PUEDES VER: Mr Peet destacó a tres futbolistas de Universitario tras victoria ante Alianza Atlético: "Eficacia"

José Rivera rompe su silencio tras fallar insólito gol con Universitario

En conversación con Jax Latin Media, el 'Tunche' expresó su postura tras lo sucedido y dijo que quería hacer el gol, aunque reconoció que por ir a toda velocidad el balón le rebotó y se fue fuera. Además, expresó que sí llegó a ver a Piero Quispe a su costado.

“Venía con toda la velocidad, con las ansías de poder meter un gol. Lástima que me dio un bote y se me fue. Estaba Piero a mi costado y, a veces, los ‘9’ somos así, un poco egoístas por buscar el gol, pero se me fue de largo”, señaló el delantero nacido en Tarapoto.

José Rivera tuvo insólito fallo ante Alianza Atlético. Foto: L1 Max

José Rivera tuvo insólito fallo ante Alianza Atlético. Foto: L1 Max

¿Cuándo juega Universitario?

Luego de sumar tres puntos en el estadio Mansiche de Trujillo frente a Alianza Atlético, Universitario se prepara para su próximo desafío ante Juan Pablo II. El encuentro se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza se refirió al futuro de Paolo Guerrero tras finalizar la Liga 1 2026: "Hemos conversado"

  2. Alianza Lima puede ser campeón sin playoffs: qué resultados necesita en la Liga 1 2026

  3. Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, reveló el futuro de Jairo Vélez y Eryc Castillo: "Conversando"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano