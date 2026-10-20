José Rivera rompe su silencio tras 'robarle' el gol de Piero Quispe: "A veces los ‘9’ somos egoístas"

Universitario de Deportes consiguió un triunfazo ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Clausura. Con una contundente victoria por 4-1, los cremas volvieron a demostrar un gran juego, ahora bajo el mando de Fabián Bustos. Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro se vivió un hecho insólito.

Se jugaba el minuto 83 cuando, tras una buena salida de la la 'U', se generó un gran contragolpe. No obstante, la jugada no terminó bien para los intereses cremas. El 'Tunche' mandó el balón fuera en una situación muy clara. Ante ello: José Rivera se pronunció al respecto y señaló que los ‘9’ pueden ser egoístas muchas veces.

José Rivera rompe su silencio tras fallar insólito gol con Universitario

En conversación con Jax Latin Media, el 'Tunche' expresó su postura tras lo sucedido y dijo que quería hacer el gol, aunque reconoció que por ir a toda velocidad el balón le rebotó y se fue fuera. Además, expresó que sí llegó a ver a Piero Quispe a su costado.

“Venía con toda la velocidad, con las ansías de poder meter un gol. Lástima que me dio un bote y se me fue. Estaba Piero a mi costado y, a veces, los ‘9’ somos así, un poco egoístas por buscar el gol, pero se me fue de largo”, señaló el delantero nacido en Tarapoto.

José Rivera tuvo insólito fallo ante Alianza Atlético. Foto: L1 Max

¿Cuándo juega Universitario?

Luego de sumar tres puntos en el estadio Mansiche de Trujillo frente a Alianza Atlético, Universitario se prepara para su próximo desafío ante Juan Pablo II. El encuentro se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).