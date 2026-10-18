Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 2026: horarios y dónde ver
La jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará entre el 23 y el 25 de octubre. Revisa los encuentros, los horarios y los cruces más importantes en la pelea por la cima del campeonato.
La jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará entre el 23 y el 25 de octubre y ofrecerá encuentros clave que seguirán marcando la lucha por los primeros puestos del segundo certamen del fútbol peruano, del que saldrá el campeón nacional. Aquí puedes consultar la programación y conocer dónde ver cada uno de los partidos de esta fecha.
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Programación fecha 13 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 23 DE OCTUBRE
- UTC vs Melgar | 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs ADT | 3.15 p. m.
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo vs Alianza Atlético | 12.45 p. m.
- Cusco FC vs Sporting Cristal | 3.15 p. m.
- Universitario vs Juan Pablo II | 8.30 p. m.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Comerciantes Unidos vs Cienciano | 11.00 a. m.
- CD Moquegua vs Alianza Lima | 1.15 p. m.
- Sport Boys vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | 6.00 p. m.
Programación de la fecha 13 de la Liga 1 2026
¿Dónde ver la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Los partidos correspondientes a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 podrán verse en exclusiva por L1 MAX. Los aficionados que quieran seguir las incidencias del encuentro por televisión deberás sintonizar este canal deportivo, disponible en distintos servicios de cable del país.
En DSPORTS, la señal estará disponible en los canales 604 SD y 1604 HD. En Movistar TV, podrás verlo a través de las señales 14 SD y 714 HD. A su vez, los usuarios de Claro TV tendrás acceso por los canales 10 SD y 510 HD, mientras que en Best Cable la transmisión estará habilitada en el canal 12. Además, el encuentro también podrás seguirlo en otros operadores autorizados, entre ellos Win TV, Mi Fibra y Wow.
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