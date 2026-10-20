Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, firmó por club campeón peruano: "Bienvenido"

Gustavo Roverano es recordado por los hinchas de Alianza Lima por su etapa como futbolista al haber conseguido los títulos de 2001 y 2003. Más adelante, su vínculo con el club se amplió cuando asumió como entrenador. Ahora, después de varios años alejado del cuadro íntimo, el uruguayo ha firmado como nuevo técnico de otro equipo que salió campeón del fútbol peruano: estamos hablando de Juan Aurich.

Gustavo Roverano, exfutbolista y entrenador de Alianza Lima, fichó por club campeón peruano

Juan Aurich hizo oficial el flamante regreso de Roverano como su nuevo entrenador, luego de la salida de Jesús Orepeza, con la meta de alcanzar el ascenso a la Liga 2 tras superar la fase final de la Liga 3.

“Gustavo Roverano se suma al Ciclón en el momento donde cada batalla cuenta. Su experiencia y liderazgo llegan para afrontar juntos esta fase final. Un solo vestuario, una sola hinchada y un sueño que nos une: EL ASCENSO. ¡Vamos, Aurich! Que el Ciclón sople más fuerte que nunca”, comunicó el club de Chiclayo.

Gustavo Roverano es nuevo entrenador de Juan Aurich

Cabe destacar que el entrenador uruguayo ya había formado parte del conjunto norteño entre febrero y marzo de 2026; no obstante, se marchó por problemas de infraestructura, al sostener que no contaba con las condiciones laborales ni administrativas necesarias para continuar en el equipo.

No obstante, Gustavo Roverano regresó a Juan Aurich en octubre de 2026 y ya realizó su primera sesión de entrenamiento con todo el plantel, con el objetivo claro de poner al equipo a punto para el encuentro ante Juventud Cautivo de Piura, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la etapa final de la tercera división peruana.

Antes de fichar nuevamente por Aurich, Roverano tuvo paso en distintos clubes como entrenador tales como Universidad San Marcos, Deportivo Coopsol, Alianza Lima, Alianza Atlético, Cataginés, Cienciano, Chavelines, Perú sub-20, Alfonso Ugarte, Comerciantes FC, Cultural Volante, Deportivo Lute, CNI y Ecosem Pasco.

¿Cómo le fue a Gustavo Roverano en Alianza Lima?

Gustavo Roverano llegó a Alianza Lima en 2001 como guardameta y, tras tres temporadas en el club, consiguió ser dos veces campeón tanto el año en que firmó como en el 2003. No obstante, para 2004 tuvo que dejar la institución y pasó a Sporting Cristal. Más adelante, ya como entrenador, regresó al conjunto blanquiazul en 2015, donde dirigió 21 encuentros; sin embargo, los malos resultados impidieron que continuara y terminó saliendo ese mismo año.