Preocupación en Alianza Lima: jugadores decidieron no acudir a la misa del Señor de los Milagros

Alianza Lima vivió una jornada especial este martes 20 de octubre. Como cada año, los blanquiazules continuaron con su tradición de fe y acudieron al Santuario de Las Nazarenas para encomendarse al Señor de los Milagros y participar de la habitual misa por el mes morado. Sin embargo, una situación llamó la atención de los hinchas y presentes: tres jugadores no participaron de la jornada religiosa en el Cercado de Lima.

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Tres jugadores de Alianza Lima no participaron en misa del Señor de los Milagros

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, los futbolistas que se ausentaron de la actividad religiosa fueron Renzo Garcés, Mateo Antoni y Jairo Vélez. Vale precisar que el club no ha informado el motivo de tales ausencias. Sin embargo, la citada comunicadora deslizó la posibilidad de que esto se deba a temas de lesiones, al menos en el caso de Antoni, quien terminó saliendo en camilla del último partido ante Atlético Grau en Matute.

“Quienes no estuvieron en este homenaje al Señor de los Milagros son Renzo Garcés, Jairo Vélez y Mateo Antoni. Eso implica que es un poco complicada la lesión de Mateo Antoni. Si no está ahí, es porque, intuyo, debe tener algún problema o dificultad para poder caminar al 100% y que no es recomendable que haga el esfuerzo, tendría que tener un reposo”, manifestó 'Analú' en el programa 'Hablemos de MAX'.

Asimismo, la mujer de prensa precisó que Esteban Pavez sí estuvo presente en la misa del Señor de los Milagros. El volante chileno, quien fue cambiado en el duelo ante el ‘Patrimonio de Piura’ por lesión, participó de la actividad religiosa, lo cual haría suponer que su dolencia no sería de consideración como se temía en un principio.

De esta manera, las ausencias de Renzo Garcés, Mateo Antoni y Jairo Vélez generaron interrogantes entre los hinchas blanquiazules, aunque Alianza Lima no ha brindado información oficial sobre los motivos. Ahora, la atención estará puesta en la evolución de los futbolistas y en las novedades que surjan sobre su estado físico de cara a los próximos partidos de la Liga 1 2026.

Próximo partido de Alianza Lima

Recordemos que Alianza Lima tendrá un nuevo desafío en la fecha 13 del Torneo Clausura, cuando visite a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. El partido está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m.