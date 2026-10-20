Alianza Lima se perfila a firmar a ex Universitario para la Liga 1 2027: "Interesa"

Alianza Lima ya viene planificando la próxima temporada y avanza en la definición de sus futuros refuerzos con miras a la temporada 2027 de la Liga 1. Es por eso que se conoció que desde tienda blanquiazul existe un fuerte interés por el fichaje de un exfutbolista de Universitario de Deportes: estamos hablando de Piero Magallanes.

Alianza Lima busca fichar a exfutbolista de Universitario para la Liga 1 2027

El periodista José Varela señaló en su programa ‘Modo Fútbol’ de Linkeados que Alianza sigue de cerca el rendimiento de Magallanes en Sport Huancayo en la Liga 1 2026 con la intención de incorporarlo en 2027, por lo que en las próximas semanas se definirá si finalmente llega o no a la escuadra blanquiazul.

"Además hay otro futbolista en observación y al que le están siguiendo de cerca el desempeño en la Liga 1: de hecho, fue convocado por Mano Menezes a la selección. Es extremo derecho, me refiero a Piero Magallanes. Es un jugador que interesa en Alianza y lo vienen siguiendo, así que seguramente en el transcurso de las semanas se irá conociendo algo más", afirmó.

Alianza Lima busca el fichaje de Piero Magallanes para la Liga 1 2027

Cabe señalar que Piero Magallanes ha sobresalido en Huancayo por su alto nivel y sus goles, motivo por el cual Alianza Lima ven con buenos ojos su posible fichaje. Del mismo modo, es importante recordar que su desempeño generó su convocatoria a la selección peruana por parte de Mano Menezes.

En el conjunto huancaino, el extremo por derecha ha jugado 14 de los 17 partidos posibles del Torneo Apertura, en los que ha convertido 3 goles. En el Clausura, en tanto, ha participado en los 12 encuentros disputados hasta ahora y ya suma otros 3 tantos, cuando aún restan 5 jornadas.

¿Cómo le fue a Piero Magallanes en Universitario?

Piero Magallanes inició su carrera futbolística en las categorías menores de Universitario de Deportes y, posteriormente, fue ascendido al equipo reserva de la escuadra crema, donde permaneció entre 2019 y 2021. No obstante, las pocas oportunidades en el primer plantel llevó al futbolista a dejar la institución y sumarse a Unión Huaral en 2022.