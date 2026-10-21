Alianza Lima quiere dar el batacazo fichando a referente de la selección peruana: "Lo van a intentar"

Alianza Lima se encuentra enfocado en ganar el Torneo Clausura para alzarse con el título nacional de la Liga 1 2026, sin tener que disputar playoffs. No obstante, en paralelo, la directiva ya viene planificando la conformación del plantel de cara a la próxima temporada. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que los blanquiazules buscan remecer el mercado fichando a un referente de la selección peruana de fútbol.

Alianza Lima busca fichar a referente de la selección peruana para el 2027

Según información del periodista José Varela, en Matute buscarán nuevamente la contratación de Pedro Gallese, portero de la Bicolor y actualmente en Deportivo Cali de Colombia. Como es de conocimiento, los íntimos buscaron traerlo a mediados del presente año, pero el ‘Pulpo’ mantiene contrato vigente hasta fines del 2027. No obstante, en La Victoria no se quedarían de brazos cruzados e intentarían una vez más concretar el regreso del guardameta.

"(¿Pedro Gallese ha vuelto a la órbita de Alianza Lima para el 2027?) Yo no lo descartaría. Más allá de que tiene contrato con Deportivo Cali por un año más, y la firmeza con la que se manifestaron los directivos de Deportivo Cali, eso te hace pensar y ver que sería complicado. Sin embargo, yo no lo descartaría para nada. Gallese es un jugador que Alianza Lima lo quiso a mitad de año y obvio, seguramente lo van a intentar nuevamente", señaló el periodista en 'Modo Fútbol'.

¿Alianza Lima ya no fichará a Matías Córdova?

Asimismo, el citado comunicador precisó que, de concretarse la incorporación de Gallese, quedaría descartada la posibilidad de que el portero Matías Córdova (Comerciantes Unidos) llegue a Matute. La idea del club es que solo uno de los dos se incorpore al equipo el próximo año para competir el puesto con Alejandro Duarte, quien tiene contrato vigente hasta diciembre del 2028.

De esta manera, Alianza Lima empieza a definir sus prioridades para reforzar el arco de cara a la temporada 2027. Aunque la contratación de Pedro Gallese no sería sencilla por su vínculo con Deportivo Cali, los blanquiazules buscarían concretar su regreso, en una operación que también podría influir en el futuro de Matías Córdova.