Leao Butrón, ex Alianza Lima, elogió a futbolista de Universitario: "Es uno de los mejores"

Leao Butrón figura entre los arqueros más destacados en la historia de Alianza Lima, debido a su rendimiento y a los tres títulos que conquistó. Sin embargo, sus declaraciones sobre Universitario de Deportes siempre generaron controversia. Pese a ello, en una entrevista reciente elogió a un futbolista actual del club crema: estamos hablando de Jairo Concha.

Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima, se rindió en elogios ante futbolista de Universitario

En una entrevista para el podcast ‘Sin Falta’, conducido por el periodista Carlos Univazo, Butrón fue consultado sobre Concha, quien actualmente juega en Universitario y mantiene una relación con su hija.

El exarquero de Alianza Lima fue preguntado sobre la opinión que le merece el volante del conjunto crema, a partir de su rendimiento en la Liga 1 2026 y en los anteriores torneos del fútbol peruano, en los que se ha consolidado como una de las figuras del campeonato.

Leao Butrón, exfutbolista de Alianza Lima, elogió a Jairo Concha, jugador de Universitario

Para Leao Butrón, excapitán de Alianza Lima, Jairo Concha, actual jugador de Universitario de Deportes, es uno de los futbolistas más destacados del conjunto merengue y merece dar el salto al fútbol del extranjero por su talento y por el cuidado con el que trabaja para desenvolverse como un profesional de primer nivel.

"Jairo Concha es uno de los mejores de la 'U', y eso lo he dicho siempre antes que sea pública la relación con Daniela, pero no se puede responsabilizar por cosas que no influyen directamente a ti por rendimiento. Por lo que veo, los dos como pareja están felices y no pasa nada. Es un buen chico, profesional, y la verdad me han puesto en una controversia bien dura. Fuera de bromas, me gustaría que de el salto fuera del país, eso sería bueno para él y para mí. Es buena persona, es muy tranquilo y buen profesional. Me sorprende por como se cuida, las horas de sueño, alimentación, es impecable", afirmó el exfutbolista blanquiazul.

¿Cómo le va a Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha llegó a Universitario procedente de Alianza Lima en 2024 y tras tres temporadas en el club ya logró salir campeón dos veces de la Liga 1 y está en camino de la tercera en 2026. En total, el volante ha disputado 113 partidos, anotó 13 goles y dio 26 asistencias con el club crema.