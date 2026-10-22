Padre de Las Nazarenas alaba a Universitario tras visita al Señor de Los Milagros: "El primer y único club"

Universitario de Deportes protagonizó un momento especial al visitar el santuario de Las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros y presentar el trofeo del tricampeonato. Durante la ceremonia, el sacerdote encargado de la misa destacó el vínculo del cuadro crema con esta tradición religiosa y reveló un detalle que llamó la atención de los hinchas: sería el primer y único club peruano que acudió al lugar para ofrecer la copa obtenida.

Padre de Las Nazarenas elogió a Universitario tras su visita al Señor de los Milagros

En su mensaje, el padre explicó que la relación entre la institución merengue y el Cristo de Pachacamilla está marcada por cuatro valores que representan la manera en que el club vive esta tradición.

“La tradición del club Universitario de Deportes con el Señor de los Milagros la definiría con cuatro palabras: fe, devoción, convicción y gratitud”, expresó ante los presentes.

Sin embargo, el sacerdote también precisó que la devoción al Señor de los Milagros no pertenece exclusivamente a una institución, sino que forma parte de la identidad religiosa del país.

“El Señor de los Milagros es patrono de la espiritualidad religiosa del Perú, símbolo de la reciprocidad y sentimiento de la religiosidad peruana. Nadie se puede apropiar de esta devoción del Señor de los Milagros”, sostuvo.

Asimismo, recordó que la fe acompaña a Universitario tanto en el Perú como en sus viajes al extranjero, pues el equipo cuenta con una pequeña réplica del Cristo Moreno en sus camerinos.

“Cada uno de nosotros, a nivel personal e institucional, puede vivir su fe conforme a sus convicciones, su tradición, heredado de sus padres y abuelos. Prueba de ello es que no hay ninguna ciudad importante en el mundo que no tenga al Señor de los Milagros. Esa fe está en Universitario de Deportes, en nuestros camerinos tenemos una pequeña réplica del Señor de los Milagros que nos acompaña en nuestra patria y también cuando salimos fuera de nuestras fronteras”, añadió.

Finalmente, el sacerdote resaltó el gesto del club crema al llevar el trofeo de su tercer campeonato consecutivo hasta Las Nazarenas, como muestra de agradecimiento por lo conseguido.

“Es de bien nacidos ser agradecidos y amor con amor se paga, no solo de palabras porque de palabras podemos decir maravillas pero son las obras que nos identifican. En este caso, nuestra fe con la devoción se manifiesta, por ejemplo, cuando somos y hemos ido y si el Señor de los Milagros quiere seguiremos viniendo cada año. El primer y único club peruano que ha venido aquí y ha ofrecido el fruto de sus trabajos como el tricampeonato. Hemos traído la copa aquí y se la hemos ofrecido al Señor de los Milagros porque es el que nos bendice y acompaña”, concluyó.