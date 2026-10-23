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Sekou Gassama se olvida de su paso por Universitario fichando por extravagante equipo: "Bienvenido"
Sekou Gassama vuelve a ser noticia en el país tras fichar por un curioso equipo que recientemente ascendió a la primera división.
Sekou Gassama vuelve a ser noticia tras confirmarse su llegada a un nuevo equipo, luego de su paso por Universitario de Deportes. El delantero senegalés inicia una nueva etapa en su carrera futbolística y buscará recuperar protagonismo lejos del fútbol peruano, donde no logró consolidarse como esperaba durante su experiencia con el conjunto crema. En este sentido, el nuevo destino del atacante es el Rasisalai United de Tailandia.
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Sekou Gassama remece el mercado tras su paso por Universitario
El equipo consiguió el ascenso a la máxima categoría tras proclamarse campeón de la segunda división. El club asiático le abrió las puertas al futbolista de 31 años, quien tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en una liga diferente y ayudar a su nueva institución a mejorar sus resultados.
Sekou Gassama fue oficializado en el Rasisalai United
No quedó ahí, ya que el club de aficionados del equipo le dio la bienvenida en sus redes sociales y resaltó algunas de sus virtudes sobre el campo. “Bienvenido al delantero senegalés Sekou Gassama oficialmente a nuestra familia. El centro tiene 31 años, el dueño de 189 cm de altura. Ha pasado por el fútbol europeo por suerte, especialmente el fútbol español como Real Valladolid, UD Almería, Málaga CF, Racing Santander, Fuenlabrada y Valencia Mestalla”.
“Gassama ha vivido partidos a nivel de LaLiga y tiene experiencia en Segunda División durante muchas temporadas, incluyendo estar en la selección nacional sub 20 de Senegal”.
“También a través de la primera liga de fútbol de Chipre con Anorthosis Famagusta, fútbol norteafricano con USM Alger y recientemente con Universitario de Deportes, el mejor equipo del Perú con experiencia en Copa Libertadores”.
“Con un enfoque en la fuerza, el juego a la pelota en el aire, los resultados finales en las áreas de peligro, prepárate para otra nueva arma en nuestra alineación ofensiva”, escribieron vía IG.
El club de fans del Rasisalai United, le dio la bienvenida a Gassama
¿Cómo le fue a Sekou Gassama en Universitario?
Durante su paso por Ate, el delantero senegalés no pudo demostrar sus condiciones debido a su bajo nivel para encabezar el ataque crema. Gassama disputó siete encuentros oficiales con Universitario, en los que no logró marcar ni un solo gol.
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