Sekou Gassama se olvida de Universitario y reaparece en un nuevo deporte ajeno al fútbol

Sekou Gassama es recordado por los hinchas de Universitario de Deportes como uno de los futbolistas extranjeros que peor rendimiento tuvieron en el equipo durante toda su historia. Sin embargo, el africano se olvidó del cuadro crema para reaparecer en un nuevo deporte lejano al fútbol: estamos hablando del boxeo.

Sekou Gassama se olvidó de Universitario y reaparece en un deporte lejano al fútbol

En medio de sus entrenamientos en búsqueda de un nuevo club, Gassama publicó en sus redes sociales que se encuentra practicando boxeo alejándose completamente del fútbol de forma momentánea.

Sekou Gassama se olvidó de Universitario y ahora práctica el boxeo

Sin embargo, la realidad es que el jugador español senegalés después de su paso por Universitario se encuentra en plena constancia de trabajos físicos para llegar óptimo ante la posibilidad de fichar por un nuevo equipo.

Cabe mencionar que en agosto de 2026, Sekou Gassama entrenó junto a la Asociación de Futbolistas Españoles y estuvo junto a otros jugadores que no cuentan con club actualmente.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama en Universitario de Deportes?

Gassama llegó a Universitario de Deportes para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y durante su instancia en el equipo merengue, el delantero disputó 3 partidos en la Copa Libertadores y 4 en el campeonato peruano, sin embargo, no anotó goles.

Su discreto desempeño en el club crema influyó en que la dirigencia optara por no renovarle el contrato de cara al Clausura. Además, tras Javier Rabanal, los entrenadores lo utilizaron poco.

Clubes de Sekou Gassama