¿Problemas para Perú? Revelan cuántos cupos tendrá Sudamérica para clasificar al Mundial 2030

La Selección Peruana se viene preparando en una gira internacional para demostrar su mejor nivel en estos amistosos por fecha FIFA. De la mano de Mano Menezes, la Bicolor busca encontrar un equipo sólido que nos pueda devolver la ilusión de realizar buenos rendimientos y, sobre todo, alcanzar el objetivo primordial: ir al Mundial de 2030. En este sentido, se conoció una información que hará cambiar los planes para la Blanquirroja.

De acuerdo con el periodista Juanjo Buscalia, durante la transmisión del programa Balong Radio de Chile, la Conmebol tomaría una drástica decisión. Para poner en contexto, se sabe que para esta futura Copa del Mundo, Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes, por lo que tienen su cupo asegurado. Ante ello, muchos pensaban que serían seis cupos y medio para esta parte de la región, siendo solo una selección la que se quede fuera. No obstante, el organismo habría recortado estos posibles cupos.

"Instalado como información, Sudamérica iba a tener los seis cupos y medio que tuvo para el Mundial 2026, más los tres clasificados. Era prácticamente tener nueve clasificados de diez. Bueno, réstale tres. Sí, tres y medio más los tres clasificados. Es decir, no va a pasar, y esta es la muy mala noticia, no va a pasar como le pasó a Concacaf. ¿Por qué? En el Mundial 2026 se clasificaron equipos de Concacaf, Curazao o esos seleccionados tan malos. ¿Por qué? Porque Canadá, México y Estados Unidos se clasificaron directamente y ellos no perdieron sus plazas".

"En este caso, Conmebol, para que no se clasifiquen absolutamente todos, sí pierde las plazas. Entonces, no es que son seis y medio más los tres clasificados, sino que van a ser los tres clasificados más tres y medio. Por lo tanto, estamos hablando de una clasificación en la que la expectativa era tener nueve clasificados y medio y van a ser seis y medio, de los cuales tres ya están directamente clasificados y que van a participar de la Eliminatoria, porque ese es otro tema", explicó el mencionado periodista.

Conmbebol solo tendrá tres cupos y medio para el Mundial 2030

¿Las selecciones clasificadas jugarán las Eliminatorias?

En otro momento, Buscalia explicó que Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias por un tema de logística. "Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar la Eliminatoria porque los otros seleccionados quieren que jueguen. Porque, lógicamente, las selecciones necesitan vender más derechos. No es lo mismo jugar siete partidos que jugar seis partidos o jugar nueve. Vendes más entradas", finalizó.