¿A qué hora juega Alianza Lima ante Palestino por partido amistoso internacional en Matute?

Alianza Lima al mando de Pablo Guede será local ante Palestino en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, ubicado en La Victoria, en el amistoso internacional programado por la fecha FIFA. Por ello, revisa los detalles del horario oficial para seguir este emocionante encuentro que significa la preparación de ambos equipos para el inicio de sus respectivas ligas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino?

El amistoso entre Alianza Lima y Palestino comenzará a las 8.00 p. m. en horario peruano. Estos son los horarios para otros países:

México : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Palestino?

Alianza Lima se enfrentará a Palestino este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que servirá para que el equipo continúe afinando detalles de cara a sus próximos desafíos oficiales.

Alianza Lima jugará con Palestino por partido amistoso

Previa del Alianza Lima vs Palestino

Alianza Lima llega con la confianza renovada luego de imponerse 2-0 a ADT en Matute, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos en el Torneo Clausura y sumar 56 unidades en la tabla acumulada. Marco Huamán y Eryc Castillo fueron los autores de los goles en una jornada que también significó dejar atrás la derrota sufrida frente a Universitario en el último clásico.

Palestino, por su parte, buscará recuperarse después de caer 3-2 ante Universidad Católica en su más reciente presentación. El cuadro chileno había conseguido previamente una victoria sobre Universidad de Concepción y también había superado a O’Higgins, aunque en este tramo registró una derrota frente a Cobresal. Con estos antecedentes, ambos equipos afrontarán su próximo compromiso con la intención de mantener su ritmo competitivo y llegar fortalecidos a sus siguientes desafíos.