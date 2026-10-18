La Liga 1 2026 podría tener un enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en los playoffs por el título nacional. Si el campeonato terminara hoy, ambos equipos protagonizarían una semifinal de ida y vuelta, mientras que Alianza Lima esperaría a su rival en la gran final, de acuerdo con el reglamento de la primera división.

El cuadro blanquiazul cuenta con una ventaja importante para la definición del campeonato: ganó el Torneo Apertura y se mantiene en el primer lugar de la tabla acumulada. Según el artículo 7.3.1.7 del reglamento, cuando el ganador de uno de los torneos cortos también termina entre los dos primeros de la clasificación anual, obtiene el pase directo a la final.

Universitario venció 4-1 a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

¿Por qué Universitario y Sporting Cristal jugarían la semifinal?

La posible llave entre Universitario y Sporting Cristal dependería de que el conjunto celeste termine como ganador del Torneo Clausura. Tras su victoria frente a Comerciantes Unidos, el equipo rimense se mantiene en la pelea por el primer lugar del segundo certamen del año.

Sin embargo, ganar el Clausura no sería suficiente para disputar los playoffs por el título nacional. El reglamento establece que los ganadores del Apertura y Clausura deben ubicarse entre los ocho primeros de la tabla acumulada para conservar ese derecho. Actualmente, Sporting Cristal se encuentra dentro de esa zona, por lo que podría acceder a la definición si mantiene su posición.

En ese escenario, Universitario sería su rival en la semifinal, debido a que ocupa el segundo lugar de la tabla acumulada. La llave se disputaría en partidos de ida y vuelta, y el equipo mejor ubicado en la clasificación anual tendría la ventaja de cerrar la serie como local.

Sporting Cristal se ubica líder del Torneo Clausura a falta de 5 fechas

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 29 29 62 2 Universitario 29 15 53 3 FBC Melgar 29 18 50 4 Deportivo Garcilaso 29 12 48 5 Cienciano 29 9 47 6 Los Chankas 29 -8 46 7 Cusco FC 29 0 45 8 Sporting Cristal 29 11 44 9 Alianza Atlético 29 4 43 10 Sport Huancayo 29 -5 41 11 Juan Pablo II 29 -8 38 12 Sport Boys 29 -1 34 13 Atlético Grau 29 -5 33 14 Comerciantes Unidos 29 -4 31 15 CD Moquegua 29 -18 28 16 FC Cajamarca 29 -12 26 17 ADT 29 -14 25 18 UTC 29 -20 10

Tabla del Torneo Clausura 2026

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sporting Cristal 12 13 25 2 Sport Huancayo 12 5 25 3 Universitario 12 6 24 4 Juan Pablo II 12 10 22 5 FBC Melgar 12 9 22 6 Deportivo Garcilaso 12 9 22 7 Alianza Lima 12 7 22 8 Alianza Atlético 12 2 22 9 Cusco FC 12 3 18 10 Sport Boys 12 3 18 11 Atlético Grau 12 -1 17 12 Cienciano 12 -3 14 13 Los Chankas 12 -12 12 14 FC Cajamarca 12 -7 11 15 Comerciantes Unidos 12 -3 10 16 CD Moquegua 12 -11 10 17 ADT 12 -15 6 18 UTC* 12 -15 -3

Alianza Lima esperaría en la final de la Liga 1 2026

Alianza Lima tendría asegurado el pase directo a la final bajo esta proyección. El equipo victoriano se adjudicó el Torneo Apertura y, además, lidera la tabla acumulada, una combinación que le permitiría evitar la semifinal y esperar al ganador de la llave entre Universitario y Sporting Cristal.

De esta manera, si se mantiene el escenario actual y Sporting Cristal se queda con el Clausura, el título nacional se definiría entre Alianza Lima y el vencedor del enfrentamiento entre cremas y celestes.

La final también se jugaría a dos partidos. De acuerdo con el artículo 7.3.2 del reglamento, el equipo que haya conseguido la mejor ubicación en la tabla acumulada disputará el encuentro de vuelta como local. Si existe igualdad de puntos al finalizar ambos compromisos, se tomará en cuenta la diferencia de goles y, de persistir el empate, se recurrirá a una tanda de penales.