0
ATENCIÓN
Así va el Acumulado de la Liga 1 2026
AHORA
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Universitario vs Cristal por la semifinal: así quedarían los playoffs de la Liga 1 si terminara hoy

La Liga 1 2026 podría ver un emocionante cruce entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en las semifinales por el título nacional. Ambos equipos se perfilan como protagonistas.

Luis Blancas
Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal: si terminara hoy la Liga 1 2026 así quedarían los playoffs
Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal: si terminara hoy la Liga 1 2026 así quedarían los playoffs | Composición: Libero
COMPARTIR

La Liga 1 2026 podría tener un enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en los playoffs por el título nacional. Si el campeonato terminara hoy, ambos equipos protagonizarían una semifinal de ida y vuelta, mientras que Alianza Lima esperaría a su rival en la gran final, de acuerdo con el reglamento de la primera división.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Acumulado de la Liga 1 2026: así va la tabla con la victoria de Universitario a Alianza Atlético

El cuadro blanquiazul cuenta con una ventaja importante para la definición del campeonato: ganó el Torneo Apertura y se mantiene en el primer lugar de la tabla acumulada. Según el artículo 7.3.1.7 del reglamento, cuando el ganador de uno de los torneos cortos también termina entre los dos primeros de la clasificación anual, obtiene el pase directo a la final.

Universitario venció 4-1 a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Universitario venció 4-1 a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

¿Por qué Universitario y Sporting Cristal jugarían la semifinal?

La posible llave entre Universitario y Sporting Cristal dependería de que el conjunto celeste termine como ganador del Torneo Clausura. Tras su victoria frente a Comerciantes Unidos, el equipo rimense se mantiene en la pelea por el primer lugar del segundo certamen del año.

Sin embargo, ganar el Clausura no sería suficiente para disputar los playoffs por el título nacional. El reglamento establece que los ganadores del Apertura y Clausura deben ubicarse entre los ocho primeros de la tabla acumulada para conservar ese derecho. Actualmente, Sporting Cristal se encuentra dentro de esa zona, por lo que podría acceder a la definición si mantiene su posición.

En ese escenario, Universitario sería su rival en la semifinal, debido a que ocupa el segundo lugar de la tabla acumulada. La llave se disputaría en partidos de ida y vuelta, y el equipo mejor ubicado en la clasificación anual tendría la ventaja de cerrar la serie como local.

Sporting Cristal se ubica líder del Torneo Clausura a falta de 5 fechas

Sporting Cristal se ubica líder del Torneo Clausura a falta de 5 fechas

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima292962
2Universitario291553
3FBC Melgar291850
4Deportivo Garcilaso291248
5Cienciano29947
6Los Chankas29-846
7Cusco FC29045
8Sporting Cristal291144
9Alianza Atlético29443
10Sport Huancayo29-541
11Juan Pablo II29-838
12Sport Boys29-134
13Atlético Grau29-533
14Comerciantes Unidos29-431
15CD Moquegua29-1828
16FC Cajamarca29-1226
17ADT29-1425
18UTC29-2010

Tabla del Torneo Clausura 2026

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sporting Cristal121325
2Sport Huancayo12525
3Universitario12624
4Juan Pablo II121022
5FBC Melgar12922
6Deportivo Garcilaso12922
7Alianza Lima12722
8Alianza Atlético12222
9Cusco FC12318
10Sport Boys12318
11Atlético Grau12-117
12Cienciano12-314
13Los Chankas12-1212
14FC Cajamarca12-711
15Comerciantes Unidos12-310
16CD Moquegua12-1110
17ADT12-156
18UTC*12-15-3

Alianza Lima esperaría en la final de la Liga 1 2026

Alianza Lima tendría asegurado el pase directo a la final bajo esta proyección. El equipo victoriano se adjudicó el Torneo Apertura y, además, lidera la tabla acumulada, una combinación que le permitiría evitar la semifinal y esperar al ganador de la llave entre Universitario y Sporting Cristal.

De esta manera, si se mantiene el escenario actual y Sporting Cristal se queda con el Clausura, el título nacional se definiría entre Alianza Lima y el vencedor del enfrentamiento entre cremas y celestes.

La final también se jugaría a dos partidos. De acuerdo con el artículo 7.3.2 del reglamento, el equipo que haya conseguido la mejor ubicación en la tabla acumulada disputará el encuentro de vuelta como local. Si existe igualdad de puntos al finalizar ambos compromisos, se tomará en cuenta la diferencia de goles y, de persistir el empate, se recurrirá a una tanda de penales.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 por la fecha 6: clasificados a dieciseisavos

  2. Acumulado de la Liga 1 2026: así va la tabla tras culminar la fecha 12

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano