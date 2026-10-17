0
ANTESALA
Alianza Lima vs Atlético Grau por el Clausura

Gianluca Lapadula tiene los días contados en Universitario: al menos que suceda un factor clave

Gianluca Lapadula es el goleador de Universitario en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero tiene sus días contados en tienda merengue.

Francisco Esteves
Gianluca Lapadula tiene los días contados en Universitario.
Gianluca Lapadula tiene los días contados en Universitario. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

El gran acierto de la directiva de Universitario de Deportes esta temporada fue la contratación de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, recientemente se conoció que el delantero tiene las horas contadas en Ate, salvo que los merengues hagan una jugada para retenerlo.

Universitario confirmó cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura

PUEDES VER: Universitario confirmó cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura

Como sabemos, el atacante de la selección peruana llegó a tienda crema a mediados de año luego de haber pasado toda su carrera profesional en Europa, donde militó en grandes clubes como por ejemplo el histórico AC Milan de Italia.

Ahora, a punta de goles, se ha ganado el cariño de toda la hinchada en Universitario de Deportes y quiere llevarse el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, Gianluca Lapadula tiene las horas contadas en la 'U' debido a que su contrato termina el 31 de diciembre del 2027, es decir dentro de una temporada más.

Gianluca Lapadula, Universitario

Gianluca Lapadula es el goleador de Universitario.

Pese a ello, la situación puede cambiar si la directiva crema decide ampliarle el vínculo contractual por una campaña más, o por el tiempo que crea necesario. De lo contrario, el 'Bambino' dejará tienda crema dentro de un año y dos meses.

Trayectoria de Gianluca Lapadula

Estos han sido sus clubes:

  • Juve Fútb. base
  • Treviso U19
  • Pro Vercelli
  • Ivrea
  • Parma U19
  • Atlético Roma
  • Ravenna
  • Parma
  • San Marino
  • Cesena
  • Frosinone
  • ND Gorica
  • Teramo
  • Pescara
  • AC Milan
  • Genoa
  • Lecce
  • Benevento
  • Cagliari
  • Spezia
  • Universitario
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima derrotó 3-0 a Sporting Cristal y se quedó con el primer puesto del torneo

  2. Universitario confirmó cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura

  3. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación tras el triunfo de Sport Huancayo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano