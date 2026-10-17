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Gianluca Lapadula tiene los días contados en Universitario: al menos que suceda un factor clave
Gianluca Lapadula es el goleador de Universitario en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero tiene sus días contados en tienda merengue.
El gran acierto de la directiva de Universitario de Deportes esta temporada fue la contratación de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, recientemente se conoció que el delantero tiene las horas contadas en Ate, salvo que los merengues hagan una jugada para retenerlo.
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Como sabemos, el atacante de la selección peruana llegó a tienda crema a mediados de año luego de haber pasado toda su carrera profesional en Europa, donde militó en grandes clubes como por ejemplo el histórico AC Milan de Italia.
Ahora, a punta de goles, se ha ganado el cariño de toda la hinchada en Universitario de Deportes y quiere llevarse el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, Gianluca Lapadula tiene las horas contadas en la 'U' debido a que su contrato termina el 31 de diciembre del 2027, es decir dentro de una temporada más.
Gianluca Lapadula es el goleador de Universitario.
Pese a ello, la situación puede cambiar si la directiva crema decide ampliarle el vínculo contractual por una campaña más, o por el tiempo que crea necesario. De lo contrario, el 'Bambino' dejará tienda crema dentro de un año y dos meses.
Trayectoria de Gianluca Lapadula
Estos han sido sus clubes:
- Juve Fútb. base
- Treviso U19
- Pro Vercelli
- Ivrea
- Parma U19
- Atlético Roma
- Ravenna
- Parma
- San Marino
- Cesena
- Frosinone
- ND Gorica
- Teramo
- Pescara
- AC Milan
- Genoa
- Lecce
- Benevento
- Cagliari
- Spezia
- Universitario
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