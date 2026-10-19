Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, dio rotundo calificativo a Universitario: "Jerarquía"

Universitario de Deportes dio un golpe de autoridad al vencer a Alianza Atlético y quedar a solo un punto del liderato del Torneo Clausura 2026. Los cremas mostraron uno de sus mejores desempeños en toda la temporada y no solo golearon por 4-1, sino que también se ganaron los elogios por parte del técnico Federico Urciuoli.

Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, dio rotundo calificativo a Universitario

El director técnico del ‘Vendaval’ se pronunció en conferencia de prensa tras el partido disputado en el Estadio Mansiche de Trujillo y no dudó en destacar el nivel que mostró Universitario. En particular, resaltó la decisión de Fabián Bustos de mantener su estilo de juego.

En esa línea, Federico Urciuoli destacó la jerarquía de los delanteros Gianluca Lapadula y Alex Valera, quienes generaron las principales ocasiones de peligro de la ‘U’ y representaron una constante amenaza para la defensa de Alianza Atlético. El estratega reconoció que, pese al trabajo realizado durante la semana para neutralizarlos, no lograron contenerlos en los duelos directos.

Gianluca Lapadula y Alex Valera pusieron en aprietos a la defensa de Alianza Atlético

“El rival jugó con sus formas, no modificó nada. Lo que pasa es que no podemos resolver en ningún momento todos los duelos directos que proponían los dos centrodelanteros. Cada vez que tiraban una pelota de 60 metros, los nueves la bajaban y era una jugada de gol, y eso es algo que trabajamos en la semana, pero a veces la jerarquía termina determinando un resultado como el de hoy”, sostuvo.

Federico Urciuoli advirtió que Alianza Atlético peleará por el Torneo Clausura

Del mismo modo, el estratega argentino señaló que los ‘Churres’ volverán a los entrenamientos pensando en corregir los errores que se evidenciaron durante el partido. Además, resaltó que Alianza Atlético sigue entre los líderes del campeonato, por lo que buscarán pelear por el título hasta el final.

"Se trabaja sabiendo que hay cosas por corregir, pero que estamos a tres puntos del primero y que venimos haciendo bien las cosas, con mucha humildad y vamos a ir a buscar el triunfo a Huancayo para seguir con esta senda", acotó.