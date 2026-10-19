Universitario se posiciona como el peor club de Perú en la historia de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes sorprendió negativamente a todos sus hinchas luego de concretarse como el peor club peruano en la historia de la Copa Libertadores. El conjunto crema la pasa de terror cada vez que le toca presentarse en el torneo de equipos más importante de la Conmebol.

Resulta que, actualmente, la 'U' viene participando en la edición 2026 del certamen internacional a nivel femenino, donde comparte grupo con Palmeiras, Independiente del Valle y Belgrano. Por ahora, no conoce lo que es ganar debido a que acumula dos derrotas y ya está eliminado.

De esta forma, de acuerdo a información del portal Son datos no opiniones, Universitario de Deportes sigue sumando estadísticas negativas en la Copa Libertadores Femenina y ha perdido 14 de los 16 partidos que ha disputado en la historia de la competición, por lo que es el club peruano con peor promedio de todas.

Universitario la pasa mal en la Copa Libertadores Femenino 2026.

Asimismo, es el equipo nacional con más goleadas recibidas en el torneo internacional Conmebol, con un total de 10 palizas en su contra. En los 16 compromisos que ha disputado le marcaron en 62 ocasiones, lo que sigue empeorando su rendimiento a nivel continental.

Alianza Lima es el mejor club peruano

Caso contrario ocurre con Alianza Lima, que es el club peruano con mejor estadística en la Copa Libertadores Femenina, ya que las blanquiazules son las únicas del Perú en haber clasificado, en su momento, a los cuartos de final del certamen internacional más importante de nuestra confederación.