Las alarmas en Universitario se encuentran encendidas luego de que, durante el partido ante Sport Huancayo, Anderson Santamaría recibiera una dura entrada de Daniel Porozo en el tobillo, al minuto 21 del encuentro, y tuviera que abandonar el terreno de juego con severas dificultades, pues el personal médico tuvo que retirarlo en camilla. Ante esta situación, Fabián Bustos se pronunció luego del partido sobre el defensor y sus posibilidades de llegar a las semifinales de vuelta de la Liga 1.

Fabián Bustos enciende las alarmas en Universitario tras lesión de Anderson Santamaría

Fabián Bustos enciende las alarmas en Universitario tras lesión de Anderson Santamaría. Foto: composición Líbero/L1 Max

Durante la conferencia de prensa el técnico argentino dio a conocer que es muy probable que el defensor sea baja para la vuelta ante Huancayo en el Monumental, pues es una zona muy complicada, esto debido al fuerte golpe que recibió. Ante esta situación, manifestó que el personal médico le hará una evaluación a 'Santa' para determinar la gravedad.

“Y después sí, voy a opinar ahora de lo de Santa. Es un jugador importante para nosotros. Tiene un golpe muy fuerte . No soy médico, pero tengo mucha experiencia como entrenador y haber jugado, pero es una zona muy complicada. Seguramente, cuando lleguemos, el profe y el doc le harán una placa ahí cerca del hotel donde estamos parando, para ver qué tiene. Siento que va a ser muy difícil que llegue”.

De esta manera, Fabián Bustos reconoció que Anderson Santamaría sufrió un golpe muy fuerte en una zona complicada del tobillo y señaló que será sometido a una evaluación médica para conocer el alcance de la lesión. Sin embargo, el técnico de Universitario se mostró poco optimista respecto a su recuperación y consideró que será muy difícil que el defensor pueda estar presente en la semifinal de vuelta ante Sport Huancayo.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo la semifinal de vuelta de la Liga 1?

De acuerdo con la programación, este encuentro se llevará a cabo este viernes 4 de diciembre, en el Estadio Monumental que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.