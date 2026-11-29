Universitario de Deportes no pudo contra Sport Huancayo y sacó un empate que lo mantiene con vida para conseguir el pase a la final de la Liga 1. Tras el encuentro, en conversación con los medios, Horacio Calcaterra, de muy buen partido, habló sobre el rendimiento del equipo dejando una fuerte impresión sobre el resultado conseguido en el IPD de Huancayo.

Horacio Calcaterra dejó fuerte comentario tras empate de Universitario vs Sport Huancayo

Horacio Calcaterra dejó fuerte comentario tras empate de Universitario vs Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/Liga 1/L1 Max

El mediocentro reconoció que es muy difícil jugar en ese estadio. Aunque reconoció que manejaron bien el balón, les faltó elaborar más durante el desarrollo del partido.

“Creo que el que juega acá sabe lo difícil que es. 11 vs 11 nos plantamos bien, después con 1 demás manejamos mejor la pelota, nos faltó tener alguna ocasión más clara, pero ahora el viernes nos tocará ganar el duelo en casa”, declaró.

En otro momento, habló sobre la reciente goleada ante el Rojo Matador, por el Torneo Clausura. A lo que el volante manifestó que fue un tema de actitud. “ Sabíamos que era un tema de actitud . Había que lavarnos la cara de lo que hicimos el domingo y creo que hicimos un buen equipo”.

Por último, reconoció que el equipo se mantiene positivo en lograr el triunfo en el partido de vuelta. “Hablamos entre nosotros y son semifinales. Sabemos que tenemos que jugar a muerte. Tenemos el viernes una oportunidad para definirlo en casa, así que nada, hay que darlo todo para pasar”.

¿Cómo le fue a Horacio Calcaterra durante el Universitario contra Sport Huancayo?

Horacio Calcaterra fue uno de los mejores jugadores del equipo que dirige Fabián Bustos, y esto fue reconocido por el portal Sofascore, que lo puntuó con un 7.3, convirtiéndolo en el futbolista con la valoración más alta del partido.