Universitario de Deportes empató 0-0 frente a Sport Huancayo en el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026, disputado en el Estadio IPD de Huancayo. Pese a este resultado, los cremas afrontarán el encuentro de vuelta con una ventaja importante ante el conjunto huancaíno. Conoce de qué se trata.

Universitario y su ventaja sobre Sport Huancayo para la semifinal de vuelta de la Liga 1 2026

Para la semifinal de vuelta ante Universitario, Sport Huancayo no podrá contar con dos futbolistas titulares debido a que fueron expulsados en el duelo de ida: estamos hablando del delantero Daniel Porozo y del extremo derecho Piero Magallanes.

Piero Magallanes expulsado tras fuerte entrada contra Jorge Murrugarra

Ambos futbolistas vieron la tarjeta roja, comenzando por el ecuatoriano, quien fue expulsado a los 21 minutos del primer tiempo tras cometer una dura entrada sobre Anderson Santamaría. Por su parte, el atacante peruano recibió la amonestación a los 45+8 al cometer falta a Murrugarra, poco antes del final de la primera mitad.

Con este escenario, Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, no podrá disponer de Daniel Porozo ni de Piero Magallanes, dos piezas fundamentales en el sistema del técnico argentino durante el Torneo Clausura 2026. La baja de ambos jugadores podría representar una desventaja importante frente a Universitario en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga 1 2026.

Expulsado Daniel Porozo a los 20 minutos en el Universitario vs Sport Huancayo

Universitario vs Sport Huancayo: Día, hora y canal para ver la semifinal de vuelta de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán el viernes 4 de diciembre, a las 8.30 p. m., la semifinal de vuelta de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Lima. El partido se transmitirá por L1MAX.