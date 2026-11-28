Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán por la semifinal de ida de la Liga 1 2026 desde el Estadio IPD de Huancayo. Previo a este emocionante encuentro, Piero Magallanes, figura del cuadro huacaíno, se rindió en elogios ante un jugador del club crema: estamos hablando de Gianluca Lapadula.

Piero Magallanes, futbolista de Sport Huancayo, se rindió en elogios ante jugador de Universitario

En conversación con la prensa, Magallanes fue consultado sobre la ausencia de Lapadula, quien tras sufrir una lesión en el muslo posterior izquierdo con la selección peruana, no jugará la primera semifinal entre Universitario y Sport Huancayo.

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Para el atacante de 25 años, el delantero ítalo-peruano es un gran futbolista que tiene un gran rendimiento y liderazgo dentro de la cancha, sin embargo dejó en claro que el cuadro merengue tiene muchos jugadores buenos para reemplazarlo por lo que dejó en claro que su defensa tiene que tener cuidado.

“Eso te lo responderán los defensas. La U tiene un gran plantel. Si bien Lapadula es un jugador de mucha jerarquía, tienen jugadores que están en un nivel muy bueno”, afirmó el extremo de Huancayo.

Piero Magallanes elogió a Gianluca Lapadula de cara a la semifinal de ida entre Universitario y Sport Huancayo

Cabe señalar que Gianluca Lapadula ya estará recuperado para la semifinal de vuelta de la Liga 1 2026 entre Universitario y Sport Huancayo, por lo que Fabián Bustos podría incluirlo en la alineación. No obstante, la decisión final dependerá del entrenador.

¿Cómo le va a Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes?

Lapadula llegó a Universitario de Deportes en julio de 2026 y firmó un vínculo contractual vigente hasta diciembre de 2027. En poco tiempo, el atacante dejó en claro su jerarquía en el conjunto crema al marcar 9 goles en 16 encuentros disputados por el Torneo Clausura.