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Richard Pellejero envió fuerte mensaje previo al 'U' vs Huancayo: "No se deben sentir favoritos"
El entrenador de Sport Huancayo se pronunció previo al encuentro contra los cremas y dejó un potente mensaje.
Universitario de Deportes se prepara para visitar a Sport Huancayo por las semifinales de ida de la Liga 1. Previo a este duelo, Richard Pellejero, DT del elenco huancaíno, pidió a sus jugadores mantener la calma durante una reciente entrevista con L1 Max. El técnico del 'Rojo Matador' sostuvo que el equipo debe confiar en su trabajo, pero evitar cualquier exceso de confianza.
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Richard Pellejero envió fuerte mensaje previo al Universitario vs Sport Huancayo
Video: L1 Max
Durante la conversación el técnico uruguayo resaltó que sus jugadores no deben confiarse ante los cremas, dejando en claro que no deben sentirse favoritos. Esto a pesar de que en el Torneo Clausura golearon por 4-1 a los dirigidos por Fabián Bustos.
“Mis jugadores deben estar con los pies en la tierra, no se deben sentir favoritos, pero sí que confíen en su trabajo”, manifestó Pellejero.
Richard Pellejero señaló que Huancayo no debe confiarse ante Universitario. Foto: Liga 1
De esta manera, Richard Pellejero mantuvo una postura muy serena previo a lo que será este encuentro de ida en el IPD de Huancayo por la semifinal de ida del torneo entre Sport Huancayo y Universitario.
¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?
Sport Huancayo recibirá a Universitario este domingo 29 de noviembre, desde las 3.00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo. El encuentro corresponde a la semifinal de ida de la Liga 1 2026, según la programación arbitral de la Liga 1
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