Recientemente se informó que André Carrillo cuenta con opciones reales de llegar a Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores del 2027, e incluso Corinthians ya confirmó su salida con un fuerte mensaje. En ese sentido, al margen del parecer de los hinchas ante esta noticia, existe un jugador en el plantel victoriano que ‘no querrá’ tener al delantero, ahora convertido a mediocampista, en el equipo. Te contamos quién y por qué.

Resulta que la llegada de la 'Culebra' a Matute generará diversas reacciones en sus compañeros, sobre todo los que ya se encuentren ocupando la volante actualmente. Los que no se verán afectados son Fernando Gaibor y Esteban Pavez, quienes son fijos en el equipo titular de Pablo Guede y probablemente lo sigan siendo la próxima temporada. Sin embargo, hay un elemento que puede verse comprometido con la banca.

Jesús Castillo está a punto de renovar su contrato con Alianza Lima , pero debe pensarlo dos veces debido a que la llegada de André Carrillo podría terminar dejándolo como eterno suplente . Por ello, al centrocampista nacional no le conviene que el ex Al-Hilal llegue a La Victoria en el próximo mercado de fichajes, aunque la decisión no depende de él.

Alianza Lima negocia la renovación de Jesús Castillo hasta 2028.

Recordemos que de por sí, Jesús Castillo no contó con muchos minutos en la presente temporada y, por ello, todo apuntaba a su salida a fin de año. No obstante, hace poco se filtró que el volante estaba negociando su renovación hasta el 2028. El tema es que probablemente no tenga continuidad, debido a la llegada de André Carrillo, y eso le termine pasando factura.

Carrera de Jesús Castillo

Jesús Castillo salió de las canteras de Alianza Lima y en 2017 pasó a la Academia Cantolao, donde estuvo hasta 2023 que regresó a tienda blanquiazul. Prácticamente, toda su vida ha pertenecido al club de Matute y es un hincha más del equipo victoriano.