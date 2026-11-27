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Mauro Cantoro revela que figura de Alianza Lima será convocado a la selección de su país: "En marzo"
El exjugador y referente de Universitario sorprendió al revelar que un destacado futbolista de Alianza Lima será convocado a su selección en 2027.
Mauro Cantoro, exfutbolista y referente de Universitario de Deportes, sorprendió al revelar una noticia sobre el clásico rival: Alianza Lima. El popular 'Toro' aseguró haber recibido información de que un destacado jugador del actual plantel blanquiazul será convocado a la selección nacional de su país en los próximos meses tras sus grandes actuaciones en la Liga 1 2026.
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Mauro Cantoro revela que figura de Alianza Lima será convocado a la selección de su país
Durante la última emisión del programa ‘Desmarcados’, el argentino de 50 años aseguró que Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, será llamado por el profesor Marcelo Gallardo para la selección de Ecuador el próximo año, específicamente, en el mes de marzo. Asimismo, el ‘Toro’ afirmó que José Carabalí, ex LDU y voceado para volver a Universitario, también recibiría el llamado del ‘Tricolor’.
"Gallardo lo va a convocar (a Carabalí), a (Eryc) Castillo en marzo lo convocan también. Lo van a convocar en marzo, no es que me dijeron quizás, lo van a convocar en marzo y a Carabalí muy probablemente también. A Gallardo les gusta. Jamás diría algo si me lo dijo el amigo de un amigo. Lo diría (la fuente) pero a mí no me importa eso", manifestó Cantoro.
Eryc Castillo sería convocado a la selección ecuatoriana en marzo, según Mauro Cantoro
Vale precisar que Eryc Castillo ya ha sido convocado en anteriores ocasiones a la selección ecuatoriana. Su primer llamado y debut se dio en julio de 2017 para un amistoso ante Trinidad y Tobago. También fue considerado en etapas posteriores en 2019 bajo la dirección técnica de Jorge Célico. En total, suma 4 partidos y un gol con la selección mayor de Ecuador.
De igual forma, José Carabalí también suma 4 partidos con la selección mayor ecuatoriana. Su debut se dio en marzo de 2021 en un amistoso frente a Bolivia.
De esta manera, Eryc Castillo podría volver a vestir la camiseta de la selección ecuatoriana en marzo de 2027, según reveló Mauro Cantoro. El atacante blanquiazul buscaría mantener su buen nivel para ganarse un lugar en la convocatoria de Marcelo Gallardo.
Números de Eryc Castillo en 2026
En un 2026 de ensueño, Eryc Castillo viene realizando una campaña histórica tanto para su carrera como para Alianza Lima. Hasta el momento, la ‘Culebra’ ha disputado 35 partidos con el club en todas las competiciones, con un saldo de 23 goles y 7 asistencias.
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