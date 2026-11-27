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Temblor HOY, viernes 27 de noviembre, en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
Conoce dónde ocurrió el último sismo en Perú este viernes 27 de noviembre y revisa su magnitud, profundidad, hora y las recomendaciones de Indeci.
¿Sentiste un movimiento telúrico hace unos instantes y buscas confirmar dónde ocurrió? Debido a que el Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el monitoreo constante en regiones como Lima, Arequipa, Ica y Junín es fundamental. Por ello, en esta cobertura EN VIVO actualizamos los reportes del temblor de hoy, viernes 27 de noviembre, publicados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), para que conozcas la magnitud, la ubicación del epicentro, la profundidad y las recomendaciones oficiales de Indeci, con información verificada y sin generar alarmas innecesarias.
PUEDES VER: Identifican 69 ZONAS CRÍTICAS en Lima y Callao ante un FUERTE SISMO: ¿en qué distritos están?
Epicentro del temblor HOY, 27 de noviembre, en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, vía IGP
¿Cómo saber si hubo temblor?
Para conocer de manera inmediata si se ha registrado un sismo en Perú, puedes recurrir a los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), como su página web (ultimosismo.igp.gob.pe), la aplicación "Sismos Perú" o su cuenta de X (@Sismos_Peru_IGP). También es posible mantenerse informado mediante las alertas de Android, las búsquedas de Google o el portal del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Bienvenidos
Mantente informado con nuestro reporte EN VIVO de los últimos sismos en Perú. Conoce la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico, según la información oficial del IGP.
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Temblor HOY, viernes 27 de noviembre, en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
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