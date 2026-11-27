¿Sentiste un movimiento telúrico hace unos instantes y buscas confirmar dónde ocurrió? Debido a que el Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el monitoreo constante en regiones como Lima, Arequipa, Ica y Junín es fundamental. Por ello, en esta cobertura EN VIVO actualizamos los reportes del temblor de hoy, viernes 27 de noviembre, publicados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), para que conozcas la magnitud, la ubicación del epicentro, la profundidad y las recomendaciones oficiales de Indeci, con información verificada y sin generar alarmas innecesarias.

Epicentro del temblor HOY, 27 de noviembre, en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, vía IGP 07:19 ¿Cómo saber si hubo temblor? Para conocer de manera inmediata si se ha registrado un sismo en Perú, puedes recurrir a los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), como su página web (ultimosismo.igp.gob.pe), la aplicación "Sismos Perú" o su cuenta de X (@Sismos_Peru_IGP). También es posible mantenerse informado mediante las alertas de Android, las búsquedas de Google o el portal del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). 07:15 Bienvenidos Mantente informado con nuestro reporte EN VIVO de los últimos sismos en Perú. Conoce la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico, según la información oficial del IGP.