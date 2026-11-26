Black Friday 2026 en Perú: cuándo es, las mejores OFERTAS y las TIENDAS que ofrecen DESCUENTOS
¿Cuándo es Black Friday en Perú? Consulta la fecha con mayores descuentos del año y qué promociones habrá en Oechsle, Falabella, Ripley y más.
El día principal del Black Friday en Perú, se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre. Para este 2026, se anticipa que la jornada ofrezca esperados descuentos y más compradores, a comparación del año pasado. Las expectativas han crecido en estos últimos días, previo a la Navidad. ¿Qué ofertas no debes perderte en esta importante fecha? ¿Habrá descuentos en tu tienda favorita?
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Black Friday 2026 en Perú: cuándo es y las tiendas que ofrecen ofertas
El Black Friday 2026 en Perú se celebrará el viernes 27 de noviembre, aunque diversas tiendas ya empezaron a ofrecer promociones anticipadas que se prolongarán hasta el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre. Entre las principales tiendas que participan en este evento se encuentran las siguientes:
- Falabella: lanzó ofertas desde el 26 hasta el 29 de noviembre, con descuentos de hasta 60% en marcas reconocidas como Samsung, Apple, Nike, Nintendo y Mango. Los clientes podrán optar por el despacho a domicilio o el retiro en tienda.
- Oechsle: la empresa mantiene sus campañas de Black Week y Black Friday hasta el 30 de noviembre en su plataforma online.
- PlazaVea: se sumó a las grandes ofertas, brindando descuentos en categorías como tecnología, electrohogar, juguetes y productos navideños.
- Adidas Perú: te ofrece promociones de hasta 50% de descuento en zapatillas y ropa deportiva, además de envío gratuito para los miembros de adiClub.
- Ripley: empezará sus ofertas especiales a partir de la medianoche del 27 de noviembre, abarcando tecnología, moda y artículos para el hogar.
- Hiraoka: también extenderá su campaña hasta el 30 de noviembre, enfocándose en televisores, laptops, celulares y línea blanca.
¿Cómo se accede a estas ofertas?
Para beneficiarte de las promociones en Perú, el procedimiento puede variar un poco dependiendo de la tienda y el método de pago que elijas. La forma más eficiente consiste en realizar compras a través de las plataformas digitales o aplicaciones oficiales. No obstante, es importante destacar que numerosas marcas también ofrecen estos descuentos en sus establecimientos físicos.
¿Qué pasos debes seguir para acceder a los descuentos?
Con la llegada del Black Friday, es clave prepararse adecuadamente para aprovechar las mejores ofertas. A continuación, los pasos a seguir:
- Accede a los portales o aplicaciones de tiendas como Falabella, Ripley, Oechsle, PlazaVea, Hiraoka o Adidas, donde muchas marcas ofrecen promociones exclusivas y acceso anticipado a través de sus aplicaciones móviles.
- Crea una cuenta y registra tu dirección de envío con anticipación, evitando así que el stock se agote mientras completas tus datos durante la hora pico, que inicia a la medianoche.
- Revisa las condiciones de pago, ya que en Perú los descuentos más significativos suelen estar vinculados al uso de tarjetas de la tienda (como CMR, Ripley, Oh!) o billeteras digitales (Yape, Plin) y bancos asociados (BCP, Interbank, BBVA).
- Verifica los precios tanto con como sin tarjeta exclusiva.
- Activa membresías gratuitas en tiendas como adidas (adiClub) o en plataformas de supermercados, lo cual puede ofrecer beneficios como envío gratuito o acceso anticipado a catálogos rebajados.
- En tanto, si prefieres ver el producto antes de realizar la compra, puedes visitar tiendas físicas. Sin embargo, ten en cuenta que el inventario en estos locales suele ser más limitado que las ofertas en línea.
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