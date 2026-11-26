El día principal del Black Friday en Perú, se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre. Para este 2026, se anticipa que la jornada ofrezca esperados descuentos y más compradores, a comparación del año pasado. Las expectativas han crecido en estos últimos días, previo a la Navidad. ¿Qué ofertas no debes perderte en esta importante fecha? ¿Habrá descuentos en tu tienda favorita?

Black Friday 2026 en Perú: cuándo es y las tiendas que ofrecen ofertas

El Black Friday 2026 en Perú se celebrará el viernes 27 de noviembre , aunque diversas tiendas ya empezaron a ofrecer promociones anticipadas que se prolongarán hasta el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre. Entre las principales tiendas que participan en este evento se encuentran las siguientes:

Falabella: lanzó ofertas desde el 26 hasta el 29 de noviembre, con descuentos de hasta 60% en marcas reconocidas como Samsung, Apple, Nike, Nintendo y Mango. Los clientes podrán optar por el despacho a domicilio o el retiro en tienda.

Oechsle: la empresa mantiene sus campañas de Black Week y Black Friday hasta el 30 de noviembre en su plataforma online.

PlazaVea: se sumó a las grandes ofertas, brindando descuentos en categorías como tecnología, electrohogar, juguetes y productos navideños.

Adidas Perú: te ofrece promociones de hasta 50% de descuento en zapatillas y ropa deportiva, además de envío gratuito para los miembros de adiClub.

Ripley: empezará sus ofertas especiales a partir de la medianoche del 27 de noviembre, abarcando tecnología, moda y artículos para el hogar.

Hiraoka: también extenderá su campaña hasta el 30 de noviembre, enfocándose en televisores, laptops, celulares y línea blanca.

¿Cómo se accede a estas ofertas?

Para beneficiarte de las promociones en Perú, el procedimiento puede variar un poco dependiendo de la tienda y el método de pago que elijas. La forma más eficiente consiste en realizar compras a través de las plataformas digitales o aplicaciones oficiales. No obstante, es importante destacar que numerosas marcas también ofrecen estos descuentos en sus establecimientos físicos.

¿Qué pasos debes seguir para acceder a los descuentos?

Con la llegada del Black Friday, es clave prepararse adecuadamente para aprovechar las mejores ofertas. A continuación, los pasos a seguir: