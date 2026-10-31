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¿A qué hora abren los supermercados el FERIADO 1 de noviembre? Revisa los horarios de Metro, Plaza Vea y más

Este domingo se conmemora un feriado en el país y muchos tienen dudas acerca de los horarios de atención de los comercios. ¿Todo funcionará con normalidad?

Melanni Miranda
¿A qué hora abren los supermercados el FERIADO 1 de noviembre? Revisa los horarios de Metro, Plaza Vea y más.
¿A qué hora abren los supermercados el FERIADO 1 de noviembre? Revisa los horarios de Metro, Plaza Vea y más. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! Los supermercados mantendrán su funcionamiento habitual este domingo 1 de noviembre de 2026, así sea un feriado nacional. Este día es clave para las cadenas de supermercados, ya que representan los momentos de mayor afluencia de clientes y ventas. Por ello, los establecimientos no cierran sus puertas. A continuación, te compartimos el horario regular para este fin de semana.

Revisa el lunes 2 de noviembre es feriado y qué indicó el gobierno peruano.

PUEDES VER: ¿Este lunes 2 de noviembre es feriado? Revisa qué indica El Peruano y quiénes podrán descansar

Feriado 1 de noviembre: horarios de atención de los supermercados

Tal como se confirmó en el 2025 y años anteriores, el 1 de noviembre es un día con mucha afluencia de público en las tiendas más populares del país. Hasta el momento, los horarios de atención del 2026 se mantendrán vigentes durante la jornada del feriado nacional.

  • Metro: 8.00 a. m. – 10.00 p. m. (nivel nacional)
  • Plaza Vea: 8.00 a. m. – 10.00 p. m. (todas las sucursales del país)
  • Tottus: 8.00 a. m. – 10.00 p. m. (todas las tiendas del país)
  • Makro: 7.30 a. m. – 9.00 p. m. (para todas las tiendas)
  • Vivanda: 8.00 a. m. – 10.00 p. m. (todas sus sucursales)
  • Wong: 7.00 a. m. – 10.00 p. m. (En el caso de Lima es referencial)
Feriado.

Feriado 1 de noviembre: consulta los horarios de atención de los supermercados.

Cabe resaltar que, oficialmente, todavía no se ha lanzado algún comunicado que evidencie algún cambio de horario específico para esta fecha. Asimismo, las empresas sugirieron a los clientes que revisen los canales oficiales antes de realizar sus compras, con el fin de confirmar cualquier novedad o limitación en cada local.

A través de estas franjas horarias, se pretende satisfacer la demanda de los consumidores, facilitando la planificación de las adquisiciones necesarias mientras el país rinde homenaje a quienes han fallecido.

¿Cuáles son los feriados que los supermercados no brindan atención en el 2026?

Bajo este contexto, es bueno saber que las únicas dos fechas del año en las que los supermercados cierran de forma obligatoria sus puertas en todo el Perú son:

  • 25 de diciembre (Navidad).
  • 1 de enero (Año Nuevo).

En estas dos celebraciones, cadenas como Plaza Vea, Metro, Tottus y Wong no atienden al público en ninguno de sus establecimientos a nivel nacional.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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