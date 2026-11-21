¡Llegó el día esperado para miles de estudiantes! Este domingo 22 de noviembre de 2026 se realizará el Examen Nacional de Preselelección (ENP) de Beca 18-2027, organizado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación. Un total de 59.394 postulantes declarados aptos participarán en esta evaluación presencial, que representa un paso fundamental para continuar en competencia por una de las 6.000 becas integrales destinadas a jóvenes que buscan acceder a estudios superiores.

¿A qué hora se realiza el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027?

La evaluación se desarrollará este domingo de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., de manera simultánea en diferentes regiones del país. Las puertas de los locales estarán abiertas desde las 7:00 a. m. y se cerrarán puntualmente a las 8:20 a. m. Por ello, Pronabec recomienda a los participantes llegar con anticipación para evitar inconvenientes durante el ingreso.

¿Dónde me toca rendir el examen de Beca 18-2027?

El Pronabec habilitó 109 locales de evaluación a nivel nacional para recibir a los postulantes. Cada estudiante debe revisar previamente la sede que le corresponde en la lista oficial publicada por la institución. Para conocer la dirección exacta, puedes ingresar al portal oficial de Beca 18-2027 y consultar el documento de locales de evaluación.

Revisa el listado oficial de sedes en PDF

Los postulantes deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico, además de llevar únicamente un lápiz 2B y un borrador para desarrollar la prueba. Durante el ingreso se realizarán controles de seguridad con detectores de metales y, en determinados casos, verificaciones biométricas. Estas medidas buscan garantizar la transparencia de la evaluación y evitar posibles suplantaciones.

El Examen Nacional de Preselección de Beca 18 se realiza este domingo 22 de noviembre de manera presencial.

¿Cuándo salen los resultados del Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027?

Los estudiantes que rindan la evaluación este domingo deberán esperar hasta el miércoles 23 de diciembre de 2026, fecha establecida por el cronograma oficial para publicar la lista de preseleccionados. Los resultados estarán disponibles en la página web del Pronabec, donde los participantes podrán verificar si alcanzaron el puntaje necesario para continuar con las siguientes etapas del concurso.

Finalmente, es importante recordar que esta convocatoria incorpora un puntaje mínimo para avanzar en el proceso: 84 puntos para la modalidad Ordinaria y 66 puntos para las modalidades especiales. El examen consta de 60 preguntas de competencias matemáticas y lectoras, con una calificación máxima de 120 puntos. De esta manera, los jóvenes deberán demostrar sus conocimientos y habilidades para mantener sus posibilidades de acceder a una de las becas integrales que financiarán sus estudios superiores.