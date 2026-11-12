Beca 18- 2027: ya salió la lista de APTOS para el Examen Nacional de Preselección, ¿cuándo será la prueba?

¡Atención, postulantes! La espera terminó para miles de jóvenes que buscan acceder a la educación superior con apoyo del Estado. El programa Beca 18-2027 ya publicó la lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP), un paso clave para continuar en el proceso de selección. ¿Quiénes pueden participar y cuándo se realizará la prueba? Conoce las fechas y los detalles que debes tener en cuenta.

Ver lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027

Este miércoles 11 de noviembre, el programa Beca 18-2027 publicó la relación de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) , una etapa fundamental dentro del proceso de selección. Si realizaste tu inscripción y quieres saber si podrás participar en esta evaluación, aquí te contamos cómo consultar la lista oficial de aptos.

Link de la lista de aptos para el ENP de Beca 18-2027: DALE CLIC AQUÍ

Revisa la lista de POSTULANTES APTOS para rendir el Examen Nacional de Preselección.

¿Cuándo será el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027?

El Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2027 se realizará el domingo 22 de noviembre de 2026, de manera presencial y simultánea en todas las regiones del país. Solo podrán participar los postulantes que figuren en la lista oficial de aptos publicada por Pronabec.

La evaluación tendrá 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Además, cada participante recibirá en su buzón de comunicaciones del SIBEC la información sobre el local asignado, la dirección y la hora en que deberá rendir la prueba.

Cronograma de Beca 18-2027

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicó el cronograma de la convocatoria 2027 de Beca 18, que ofrece 6.000 becas para jóvenes que desean estudiar una carrera universitaria o técnica. Estas son las fechas más importantes que deben tener en cuenta los postulantes.