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Beca 18- 2027: ya salió la lista de APTOS para el Examen Nacional de Preselección, ¿cuándo será la prueba?
Pronabec publicó la lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027. Conoce cuándo se realizará la evaluación.
¡Atención, postulantes! La espera terminó para miles de jóvenes que buscan acceder a la educación superior con apoyo del Estado. El programa Beca 18-2027 ya publicó la lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP), un paso clave para continuar en el proceso de selección. ¿Quiénes pueden participar y cuándo se realizará la prueba? Conoce las fechas y los detalles que debes tener en cuenta.
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Ver lista de aptos para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027
Este miércoles 11 de noviembre, el programa Beca 18-2027 publicó la relación de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP), una etapa fundamental dentro del proceso de selección. Si realizaste tu inscripción y quieres saber si podrás participar en esta evaluación, aquí te contamos cómo consultar la lista oficial de aptos.
- Link de la lista de aptos para el ENP de Beca 18-2027: DALE CLIC AQUÍ
Revisa la lista de POSTULANTES APTOS para rendir el Examen Nacional de Preselección.
¿Cuándo será el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027?
El Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2027 se realizará el domingo 22 de noviembre de 2026, de manera presencial y simultánea en todas las regiones del país. Solo podrán participar los postulantes que figuren en la lista oficial de aptos publicada por Pronabec.
La evaluación tendrá 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Además, cada participante recibirá en su buzón de comunicaciones del SIBEC la información sobre el local asignado, la dirección y la hora en que deberá rendir la prueba.
Cronograma de Beca 18-2027
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicó el cronograma de la convocatoria 2027 de Beca 18, que ofrece 6.000 becas para jóvenes que desean estudiar una carrera universitaria o técnica. Estas son las fechas más importantes que deben tener en cuenta los postulantes.
- Publicación de postulantes aptos: 11 de noviembre de 2026
- Examen Nacional de Preselección (ENP): 22 de noviembre de 2026
- Publicación de preseleccionados: 23 de diciembre de 2026
- Postulación a la etapa de selección - primer momento: Del 7 de enero al 25 de febrero de 2027
- Postulación a la etapa de selección - segundo momento: Del 7 al 30 de abril de 2027
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