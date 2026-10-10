Pronabec inició la convocatoria de Beca 18-2027 con 6.000 vacantes: requisitos, inscripciones y todo lo importante

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, inició la convocatoria de Beca 18-2027, que ofrece 6.000 vacantes para jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y en situación de vulnerabilidad. Los seleccionados podrán cursar una carrera profesional en una universidad o institución de educación superior, con financiamiento para cubrir sus principales gastos académicos.

Beca 18-2027: requisitos generales para postular al Pronabec

El Pronabec permite postular a estudiantes del último año de secundaria y egresados del colegio que tengan un buen rendimiento académico y cumplan los criterios de vulnerabilidad establecidos en las bases del concurso. Conoce los requisitos generales:

Tener nacionalidad peruana.

Ser menor de 22 años para las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga y Vraem, o menor de 31 años para la modalidad Fuerzas Armadas. No hay límite de edad para las modalidades Repared, CNA, PA y EIB, ni para los postulantes que acrediten una discapacidad.

Cursar el último grado de educación secundaria o haber egresado del colegio. Los estudios deben estar reconocidos por el Ministerio de Educación.

Acreditar un alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de educación secundaria.

Acreditar una condición de vulnerabilidad o una situación especial.

Presentar las declaraciones juradas y los formatos generados por el Módulo de Postulación.

Los programas elegibles deben estar licenciados por el Minedu o la Sunedu, según corresponda.

¿Cómo postular a Beca 18-2027?

Las inscripciones son gratuitas y virtuales, y estarán disponibles hasta las 11:59 p. m. del viernes 16 de octubre. Para postular a Beca 18, los interesados deben ingresar al portal oficial de Pronabec: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

La convocatoria incluye nueve modalidades, cada una con requisitos específicos según el perfil de los postulantes. Por ello, es importante revisar las bases del concurso antes de inscribirse.

Quienes cumplan con los requisitos podrán rendir el Examen Nacional de Preselección el domingo 22 de noviembre. La evaluación será presencial y simultánea en todo el país, y constará de 60 preguntas destinadas a medir las competencias matemáticas y lectoras de los participantes.

¿Qué gastos cubre Beca 18-2027 y cómo se distribuirán las vacantes?

Los beneficiarios de Beca 18-2027 del Pronabec recibirán financiamiento durante toda la carrera. La cobertura incluye la matrícula, las pensiones de estudios, la obtención del grado y título profesional, así como la nivelación académica, cuando forme parte del plan curricular.

Además, los estudiantes que acrediten una condición de pobreza o pobreza extrema mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) podrán acceder a la cobertura de inglés y otros gastos no académicos, como alimentación, alojamiento, movilidad, laptop, materiales de estudio, útiles de escritorio y uniforme, según corresponda.

El concurso también establece criterios para orientar las vacantes hacia las necesidades del país. Al menos el 50% de las becas se destinará a estudios en instituciones públicas de educación superior. En el caso de las instituciones privadas, los postulantes deberán elegir carreras no tradicionales priorizadas por la Encuesta de Demanda Ocupacional 2026 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o por el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Para las vacantes en instituciones públicas, el 80% se asignará a quienes opten por carreras no tradicionales. Asimismo, el 0,5% del total de las becas se reservará para personas con discapacidad, quienes recibirán puntaje adicional y no tendrán límite de edad para postular.

Los interesados pueden consultar las bases completas y las condiciones de la convocatoria en el portal oficial del Pronabec. Para resolver sus dudas, también pueden comunicarse a través de su página oficial de Facebook, por WhatsApp al 914 121 106, mediante la línea gratuita 0800 000 18, a la central telefónica (01) 612 8230 o a Aló MAC, llamando al 1800.