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¿No habrá luz en Lima y Callao tras el FERIADO? Anuncian CORTE hasta el 11 de octubre en estos distritos y horarios
Consulta si contarás con luz en tu distrito desde hoy hasta el 11 de octubre. Revisa las zonas afectadas y horarios de la suspensión del suministro eléctrico.
¡Atención, Lima! La empresa Pluz Energía confirmó un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos de la capital y Callao. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias.
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Este cese temporal del servicio se debe a diferentes trabajos de mantenimiento para la mejora del sistema eléctrico. Revisa AQUÍ la programación del corte de luz desde hoy hasta el 11 de octubre, las zonas afectadas y los horarios de suspensión.
Corte de luz hasta el 11 de octubre: revisa si tu distrito se verá afectado tras el feriado.
Corte de luz en Lima, hoy 8 de octubre
- Motivo: trabajo de mantenimiento.
- Localidades/Áreas afectadas: Av. Los materiales con ca. Víctor Reynel.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Jueves 8 de octubre | 9.00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 8 de octubre | 5.00 p. m.
Corte de luz en Ventanilla, este 9 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: A.H. PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZS. M2, M3, M4, N3, N4, O2, O3, O4, P3, P4, Q4, R3, R4, S3, S4, T4.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Viernes 9 de octubre | 9.30 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 9 de octubre | 6.00 p. m.
San Martín de Porres
- Localidades/Áreas afectadas: AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRA. 4, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, AV. PERÚ CDRAS. 32, 33, 34, JR. JUNÍN CDRAS. 33, 34, JR. PASCO CDRAS. 32, 33, 34, JR. CHACHAPOYAS CDRA. 4, JR. IQUITOS CDRA. 4, JR. HUÁNUCO CDRA. 34.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Viernes 9 de octubre | 9.00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 9 de octubre | 6.00 p. m.
Callao
- Localidades/Áreas afectadas: PRO. VIV. LAS MAGNOLIAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. PIEDRA LIZA MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. COSTA
AZUL DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, I, J, AV PARCELA 10 SECCION 4 EXFUNDO OQUENDO M S/N, PROG. VIV. SAN CARLOS MZS. A, B, C, PRO. VIV. PRADERAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, J, A.H. PIEDRA LIZA TABOADA MZS. A, B, C, D, E,
F, G, ASOC. SAN VALENTÍN MZS. E, F, AV. F CDRA. 930.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Viernes 9 de octubre | 9.00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 9 de octubre | 7.00 p. m.
Lima Cercado
- Localidades/Áreas afectadas: AV. ENRIQUE MEIGGS CDRAS. 7, 8, 9, AV. ESPERANZA CDRAS. 7, 8, 9, CALLE ESTRELLA CDRA. 9, CALLE FERREÑAFE CDRA. 2, PSJE. HUILLAC ÑUSTA CDRA. 2, P.J. VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO MZS. 3, 4, P.J. EL PLANETA MZS. 1, 2, 3, 7.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Viernes 9 de octubre | 12.00 p. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 9 de octubre | 1.00 p. m.
Corte de luz en Independencia / San Martín de Porres, este 10 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: JR. OLLANTAYTAMBO CDRAS. 7, 8, 9, JR. AYAR CACHI CDRA. 1, JR. BAÑOS DEL INCA CDRAS. 3, 4, JR. AYAR UCHU CDRA. 1, JR. MANCO SEGUNDO CDRAS. 1, 2, CALLE LAS CHULPAS CDRA. 1.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: sábado 10 de octubre | 8.00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: sábado 10 de octubre | 6.00 p. m.
Ventanilla
- Localidades/Áreas afectadas: A.H. LOS JARDINES DEL MIRADOR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. B1, C2, E2, J, K, K1, L1, V1, W1, X1, A.H. LAS BRISAS PARCELA C PACHACUTEC MZS. A, C, D, E, F, A.H. ECOLÓGICO PILOTO SANTA ROSA MZS. I, J, K, L.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Sábado 10 de octubre | 8.30 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 10 de octubre | 6.30 p. m.
Independencia / San Martín de Porres
- Localidades/Áreas afectadas: AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 3, 4, 5, AV. GRAL. CLEMENT CDRAS. 8, 9, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRA. 8.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Sábado 10 de octubre | 11:00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 10 de octubre | 12:00 p. m.
Corte de luz en San Juan de Lurigancho, este 11 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: AV. PROCERES 649 MZ. N-1 LT.7 URB.CAMPOY I ETAPA.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Domingo 11 de octubre | 8:00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Domingo 11 de octubre | 4:00 p. m.
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