Este viernes 9 de octubre, se monitorea de forma constante la actividad sísmica del país a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura de Líbero, podrás saber si se registró algún temblor durante el día. No obstante, es importante mantenerse informado y preparado ante futuros movimientos telúricos. ¡A estar atentos!

Temblor de hoy, viernes 9 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú 07:43 TEMBLOR EN AREQUIPA IGP/CENSIS/RS 2026-0725

Fecha:09/10/2026 00:16:13

Magnitud:3.7

Profundidad:15km

Latitud:-4.37

Longitud:-77.99

Intensidad:II-III Santa María de Nieva

Referencia:28 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas. 07:42 TEMBLOR HOY EN AMAZONAS IGP/CENSIS/RS 2026-0725

Fecha:09/10/2026 00:16:13

Magnitud:3.7

Profundidad:15km

Latitud:-4.37

Longitud:-77.99

Intensidad:II-III Santa María de Nieva

Referencia:28 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 07:38 Bienvenidos Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este viernes 9 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).