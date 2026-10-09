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Temblor HOY, viernes 9 de octubre en Perú, EN VIVO: IGP reporta últimos sismos, epicentro y magnitud

Consulta AQUÍ todo sobre las últimas actualizaciones del IGP. ¿Hoy viernes 9 de octubre se registró algún movimiento sísmico en la capital? AQUÍ lo que se sabe.

Melanni Miranda
Temblor HOY, viernes 9 de octubre en Perú: consulta los últimos sismos, epicentro y magnitud, según IGP.
Temblor HOY, viernes 9 de octubre en Perú: consulta los últimos sismos, epicentro y magnitud, según IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Este viernes 9 de octubre, se monitorea de forma constante la actividad sísmica del país a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura de Líbero, podrás saber si se registró algún temblor durante el día. No obstante, es importante mantenerse informado y preparado ante futuros movimientos telúricos. ¡A estar atentos!

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Temblor de hoy, viernes 9 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú

07:43
9/10/2026

TEMBLOR EN AREQUIPA

  • IGP/CENSIS/RS 2026-0725
  • Fecha:09/10/2026 00:16:13
  • Magnitud:3.7
  • Profundidad:15km
  • Latitud:-4.37
  • Longitud:-77.99
  • Intensidad:II-III Santa María de Nieva
  • Referencia:28 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas.
07:42
9/10/2026

TEMBLOR HOY EN AMAZONAS

  • IGP/CENSIS/RS 2026-0725
  • Fecha:09/10/2026 00:16:13
  • Magnitud:3.7
  • Profundidad:15km
  • Latitud:-4.37
  • Longitud:-77.99
  • Intensidad:II-III Santa María de Nieva
  • Referencia:28 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
07:38
9/10/2026

Bienvenidos

Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este viernes 9 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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