Universitario de Deportes se alista para afrontar la recta final de la Liga 1 2026; no obstante, desde otros clubes ya comienzan a evaluar posibles incorporaciones de algunos de sus jugadores de cara al 2027. En ese contexto, se dio a conocer que Cusco FC tiene un fuerte interés en fichar a un futbolista tricampeón del actual plantel: estamos hablando de Williams Riveros.

Cusco FC se perfila para fichar a jugador tricampeón con Universitario para la Liga 1 2027

El programa ‘Nada que no sepa’, del canal de Horacio Zimmermann, informó que Cusco FC se encuentra muy interesado en firmar a Riveros, defensa de Universitario, pensando en la temporada 2027.

“Hay otro equipo de altura que también ha consultado por Williams Riveros, es dónde está Machu Picchu, un dorado", indicaron en el medio que se emite por Youtube.

Cusco FC busca fichar a Williams Riveros para la Liga 1 2027

Asimismo, el club del Cusco no sería el único pretendiente del zaguero central del cuadro crema, ya que en el mismo medio informaron que Sport Boys del Callao también lo buscan para el siguiente año.

Cabe mencionar que Williams Riveros es una pieza clave en el esquema de Fabián Bustos, por lo que se ha consolidado como un titular indiscutible en la línea defensiva de Universitario de Deportes en 2026. Además, a lo largo de sus cuatro temporadas en el conjunto merengue, ha conquistado la Liga 1 en tres ocasiones, en 2023, 2024 y 2025.

¿Hasta cuándo tiene contrato Williams Riveros con Universitario de Deportes?

Riveros mantiene un vínculo contractual con Universitario hasta diciembre de 2027, por lo que, si algún club de la Liga 1 quiere ficharlo, deberá pedir su préstamo, negociar la compra de su pase o aguardar al término de su contrato para firmarlo en condición de libre.