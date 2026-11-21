Universitario afrontará un trascendental encuentro frente a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán un triunfo y esperarán un tropiezo de Sporting Cristal para forzar una final directa contra Alianza Lima. No obstante, a pocas horas del decisivo enfrentamiento, las alarmas se encendieron en Ate tras las recientes declaraciones de una de sus figuras, quien puso en duda su continuidad para el 2027.

Figura de Universitario puso en duda su continuidad para el 2027

En la previa del partido contra el ‘Rojo Matador’, César Inga, figura del conjunto estudiantil, habló sobre su futuro futbolístico y dejó abierta la posibilidad de partir a otro club la próxima temporada. Aunque precisó que por ahora se encuentra 100% enfocado en conseguir el tetracampeonato, no descartó evaluar otras alternativas junto a su representante tras el final del torneo.

" Eso ya lo dejo para mi representante. Yo ahorita estoy enfocado en estos partidos decisivos y eso lo dejo ya para cuando acabe el campeonato, veré opciones ", manifestó en declaraciones para Jax Latin Media antes de partir a Huancayo junto a la delegación crema.

César Inga puso en duda su continuidad en Universitario para el 2027

De esta manera, el futuro de César Inga todavía es una incógnita de cara a la temporada 2027, pues el propio futbolista dejó abierta la posibilidad de escuchar otras propuestas. Por ahora, el lateral crema tiene la mirada puesta en el cierre del campeonato y en conseguir un nuevo título con Universitario.

¿Cuándo termina el contrato de César Inga con Universitario?

Recordemos que César Inga llegó a Universitario en la temporada 2025 procedente de ADT, con un contrato cuya vigencia se extiende hasta diciembre del 2027. Es decir, cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios deberá pagar al cuadro crema una importante suma de dinero por su pase.

¿Cuál es el valor de César Inga en el mercado?

Actualmente, el carrilero de 24 años está cotizado en 1,2 millones de euros, según la información registrada en el portal Transfermarkt.