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Ex Cienciano tiene contrato con Universitario para jugar la Liga 1 y Copa Libertadores 2027
Universitario tiene contrato con un ex Cienciano del Cusco para toda la temporada 2027, causando diversas reacciones entre su numerosa hinchada.
Universitario de Deportes tiene chances de salir tanto campeón del Torneo Clausura como de la Liga 1 2026; sin embargo, eso no impide a la directiva planificar la siguiente temporada. Por ello, el cuadro merengue tiene contrato con un ex Cienciano del Cusco y generó diversas reacciones entre su hinchada alrededor de todo el Perú.
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Como sabemos, esta campaña la 'U' trajo elementos de renombre como Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula. Pese a ello, algunas de estas incorporaciones no rindieron de manera esperada, como por ejemplo el senegalés Sekou Gassama o el mediocampista del cual comentaremos a continuación.
Nos referimos a Jordan Guivin, volante nacional que arribó a Universitario de Deportes procedente de ADT de Tarma. El centrocampista, lamentablemente para los hinchas cremas, no rindió de la forma esperada y ha recibido muchas críticas en los últimos meses. No obstante, todavía tiene contrato con el club hasta por dos temporadas más.
Jordan Guivin en Universitario.
El vínculo legal entre Jordan Guivin y la 'U' culmina el 31 de diciembre del 2028, por lo que estará dentro del plantel para la Liga 1 y Copa Libertadores de la temporada entrante. Claro, a menos que la directiva decida venderlo o prestarlo a alguna otra institución nacional o extranjera.
Trayectoria de Jordan Guivin
Estos han sido sus clubes:
- U. San Martín
- Cienciano
- Celaya
- Cusco FC
- Los Chankas
- ADT Tarma
- Universitario
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