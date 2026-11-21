Universitario de Deportes tiene chances de salir tanto campeón del Torneo Clausura como de la Liga 1 2026; sin embargo, eso no impide a la directiva planificar la siguiente temporada. Por ello, el cuadro merengue tiene contrato con un ex Cienciano del Cusco y generó diversas reacciones entre su hinchada alrededor de todo el Perú.

Como sabemos, esta campaña la 'U' trajo elementos de renombre como Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula. Pese a ello, algunas de estas incorporaciones no rindieron de manera esperada, como por ejemplo el senegalés Sekou Gassama o el mediocampista del cual comentaremos a continuación.

Nos referimos a Jordan Guivin, volante nacional que arribó a Universitario de Deportes procedente de ADT de Tarma. El centrocampista, lamentablemente para los hinchas cremas, no rindió de la forma esperada y ha recibido muchas críticas en los últimos meses. No obstante, todavía tiene contrato con el club hasta por dos temporadas más.

Jordan Guivin en Universitario.

El vínculo legal entre Jordan Guivin y la 'U' culmina el 31 de diciembre del 2028, por lo que estará dentro del plantel para la Liga 1 y Copa Libertadores de la temporada entrante. Claro, a menos que la directiva decida venderlo o prestarlo a alguna otra institución nacional o extranjera.

Trayectoria de Jordan Guivin

Estos han sido sus clubes: