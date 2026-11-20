Universitario de Deportes tendrá bajas para su partido ante Sport Huancayo y eso genera que Fabián Bustos haga modificaciones en su once a presentar en la 'Incontrastable'. Sin embargo, hay una decisión del DT que ha impactado a hinchas y más por los últimos resultados que ha conseguido el equipo merengue en las fechas finales del Torneo Clausura.

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Fabián Bustos confirma modificación en el once de Universitario vs Sport Huancayo

Según pudo revelar el periodista Gustavo Peralta, el estratega de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, tomó la decisión de que Miguel Vargas sea el portero titular para el choque ante Sport Huancayo. Este guardameta solía ser suplente en la temporada, pero ahora jugará por tercera vez consecutiva desde el arranque.

En palabras del comunicador en mención, Fabián Bustos realizó una práctica en Campo Mar y determinó que Miguel Vargas esté por encima de Diego Romero. Un dato no menor, es que en los dos últimos choques que tuvo el portero como titular en Universitario terminaron con empates contra Sport Boys y CD Moquegua.

"Hoy (viernes 20 de noviembre) en la práctica de la U estuvo Miguel Vargas. Tapa el domingo.", informó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales.

Miguel Vargas será titular por tercera vez consecutiva en Universitario.

Números de Miguel Vargas con Universitario en el 2026

A lo largo de la temporada 2026, Miguel Vargas ha logrado estar en choques claves de Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores. Afrontó un total de 14 encuentros en el que recibió 16 goles y tuvo su valla invicta en cinco ocasiones.

Dentro de las estadísticas que tuvo con camiseta crema, Miguel Vargas registra 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas cada vez que fue titular con la 'U'. Ahora, tratará de imponer solidez en el arco sabiendo que ahora se vienen los playoffs, en el que Fabián Bustos tendrá que determinar su arquero definitivo en busca del tetracampeonato.