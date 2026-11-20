Este viernes 20 de noviembre, Perú sufrió un fuerte temblor de magnitud 6.7, con epicentro en la región Junín, que se sintió con intensidad en la ciudad de Lima. En ese contexto, el fútbol no fue ajeno a este acontecimiento, pues el plantel de Alianza Lima se encontraba concentrado en el Hotel Hilton, ubicado en Miraflores, cuando ocurrió el sismo.

Así vivió el plantel de Alianza Lima el fuerte temblor de 6.7 durante su concentración

Video: José Varela

Gracias a las imágenes del periodista José Varela, quien se encontraba en los exteriores del reconocido hotel, se pudo observar a varias personas de la delegación íntima, así como a Alessandro Burlamaqui, Eryc Castillo y Josué Estrada, estos dos últimos aparecen hablando por teléfono con evidente preocupación.

De acuerdo con lo explicado por el comunicador, en ese distrito también se sintió con fuerza el temblor que sacudió al país. Sin embargo, todo quedó en un susto para la delegación blanquiazul, que se prepara para su encuentro ante FC Cajamarca.

Se les vió a Eryc Castillo y Josué Estrada durante la evacuación. Foto: José Varela

¿Cuándo juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?

Alianza Lima se prepara para afrontar su último compromiso del Torneo Clausura ante FC Cajamarca, que se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 3.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 17 del campeonato.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca se podrá ver EN VIVO a través de la señal de L1 MAX, disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV y Zapping. Asimismo, los hinchas podrán seguir todas las incidencias del encuentro vía streaming por L1 Play.