EsSalud está ofreciendo una Prestación por Sepelio de hasta S/2.070,00 . Este beneficio se encuentra destinado a reembolsar parcialmente los gastos funerarios de un asegurado regular titular que ha fallecido. La entrega de este apoyo económico se realiza directamente a la persona o familiar que pueda comprobar haber cubierto los costos del servicio funerario. AQUÍ todos los detalles. ¿Hay un plazo límite?

EsSalud confirma subsidio de más de S/2.000 para asegurados: ¿quiénes acceden?

Para acceder a esta prestación de EsSalud de S/2.070,00, es necesario cumplir con ciertos requisitos. A continuación, te compartimos cuáles son:

El asegurado fallecido debe haber sido un titular activo en planilla o pensionista al momento de su deceso , excluyendo a quienes estén afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) o al seguro potestativo.

, excluyendo a quienes estén afiliados al (SCTR) o al seguro potestativo. El titular debe haber realizado al menos tres meses consecutivos de aportaciones o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses previos al fallecimiento.

En cuanto a los solicitantes, se establece un orden de prioridad que incluye a cónyuges, concubinos, hijos mayores de edad, padres o hermanos mayores de edad. En caso de no haber familiares directos, un tercero que haya asumido el pago puede solicitar el reembolso.

¿Qué gastos cubre el reembolso?

Los gastos que se pueden reembolsar con subsidio incluyen servicios funerarios como nicho o sepultura, cremación, ataúd, capilla ardiente, carroza fúnebre, traslado del cuerpo, mortaja o traje y preparación del cadáver.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Para acceder a este respaldo, se deben presentar varios documentos, entre ellos:

El formulario N.° 1040.

Documentos de identidad del solicitante y del asegurado fallecido.

Comprobantes de pago originales que acrediten los gastos funerarios.

Una autorización para el tratamiento de datos personales.

Si corresponde, una declaración jurada firmada por un familiar directo que reconozca los gastos realizados por un tercero.

¿Cuáles son los plazos y tiempo de cobro?

El plazo para presentar la solicitud es de hasta seis meses a partir de la fecha de fallecimiento que aparece en el certificado de defunción.

Una vez que la solicitud sea aprobada en una Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) de EsSalud, el pago se efectúa en un máximo de 72 horas mediante los bancos autorizados.