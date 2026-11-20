El Gobierno aprobó nuevas medidas económicas para apoyar a los trabajadores del sector pesquero afectados por el fenómeno El Niño. El paquete incluye financiamiento para cerca de 20.000 trabajadores de la pesca industrial y dos bonos de S/750 para aproximadamente 60.000 pescadores artesanales registrados en el país, según informó el Ministerio de la Producción (Produce).

Bono de S/1.500 para pescadores artesanales: ¿quiénes recibirán el beneficio?

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, anunció que los pescadores artesanales recibirán dos subvenciones económicas de S/750 cada una, lo que suma un total de S/1.500. El primer depósito se realizará en diciembre de 2026 y el segundo, en febrero de 2027.

Esta ayuda económica beneficiará a aproximadamente 60.000 pescadores artesanales registrados a nivel nacional, cuyas actividades se han visto afectadas por las condiciones generadas por el fenómeno El Niño.

De esta manera, el Bono Pescador Artesanal 2026 busca brindar apoyo económico a quienes no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Los beneficiarios recibirán los dos pagos programados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

La medida forma parte del paquete de apoyo económico anunciado por Produce para los trabajadores afectados por los efectos del fenómeno El Niño, según lo publicado en el diario oficial El Peruano.

¿Qué apoyo recibirán los trabajadores de la pesca industrial por el fenómeno El Niño?

A diferencia del bono destinado a los pescadores artesanales, los trabajadores de la pesca industrial accederán a un esquema de financiamiento que beneficiará a cerca de 20.000 personas que laboran formalmente. Esta medida busca proporcionarles recursos para cubrir los gastos de sus hogares hasta mayo de 2027, fecha prevista para la reanudación de sus actividades.

El ministro Requejo explicó que este grupo no percibe ingresos desde mayo debido a la paralización del sector. Ante esta situación, el Gobierno también coordinó acciones para que la flota de madera pueda continuar con la captura de samasa, una especie cuya disponibilidad ofrece una alternativa frente a las actuales condiciones climáticas.

Asimismo, mediante gestiones con el Gobierno de China, se avanzó en los trámites de autorización para exportar harina y aceite de pescado, así como samasa.

Entre otras medidas, el Ejecutivo destinó S/2.000 millones en garantías para facilitar el acceso a créditos a las micro y pequeñas empresas (mype), especialmente de los sectores pesquero, acuícola y textil. Asimismo, aprobó facilidades tributarias para la flota pesquera industrial, cuya actividad permanece paralizada.

Finalmente, Produce realizará un seguimiento permanente de estas medidas para evaluar si es necesario implementar nuevas acciones de apoyo a los sectores afectados.