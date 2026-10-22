¡Atención, peruanos! Elmer Cuba, ministro de Economía, y la presidenta Keiko Fujimori presentaron una gran cantidad de medidas fiscales destinadas a mitigar los impactos del Fenómeno El Niño, el incremento en los precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés a nivel internacional. Con ello, se busca fortalecer la economía nacional ante los desafíos actuales.

En respuesta a la situación actual, el Gobierno ha informado que, al igual que durante la pandemia de COVID-19, se implementará la entrega de bonos monetarios temporales. Esta medida comenzará a aplicarse a partir de diciembre de 2026. A continuación, todo lo que debes saber.

¿Quiénes recibirán los bonos anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

Elmer Cuba, ministro del MEF, señaló que los bonos destinados a la población vulnerable se entregarán "durante un periodo de entre tres y cinco meses". Este apoyo monetario se enfocará en diversos grupos afectados por las condiciones climáticas adversas y el aumento del costo de vida. Entre los beneficiarios potenciales se encuentran:

Las familias del sur andino que podrían perder parte de su ganado.

que podrían perder parte de su ganado. Los hogares del norte del país impactados por las intensas lluvias y las personas que residen en áreas cercanas a Lima, expuestas a huaicos y desbordes.

impactados por las intensas lluvias y las personas que residen en áreas cercanas a Lima, expuestas a huaicos y desbordes. Asimismo, el paquete incluye a individuos en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Gobierno confirma bonos para las familias vulnerables y jubilados ONP por el Fenómeno El Niño: conoce más información en la nota.

¿Cuál es el propósito de estos bonos?

El propósito del Gobierno es salvaguardar los ingresos de estos hogares ante las presiones inflacionarias y prevenir una mayor contracción del consumo. Sin embargo, durante el anuncio no se especificaron los montos individuales, el número de beneficiarios ni el cronograma de entrega.

Cuba también precisó que “estas medidas solo lo pueden hacer países solventes. Resaltó además que, con un déficit fiscal de 1,6% y una deuda pública de 30%, el país se encuentra en una posición privilegiada a nivel global, agradeciendo a sus colegas que lo precedieron en el cargo.

Keiko Fujimori anunció que S/2.500 millones serán destinados a bonos para familias

Por su parte, la presidenta ha confirmado un paquete de medidas que incluye S/ 18.000 millones adicionales para el año 2027. De esta suma, alrededor de S/2.500 millones se destinarán a bonos para familias en situación de vulnerabilidad, mientras que el resto se utilizará para el mantenimiento de obras, subsidios a combustibles e infraestructura pública.

La mandataria resaltó que, a pesar de la llegada de un fenómeno de El Niño, la respuesta del Estado será robusta y sin precedentes. Por su parte, el ministro del MEF destacó que este fenómeno climático es más intenso que los ocurridos en 1998 y 1983, los cuales afectaron gravemente la economía del país. Según él, es un evento casi sin precedentes en los últimos 70 años.