¿Se adelantará el fin del año escolar 2026 en Lima por el fenómeno El Niño? Esto indica el MINEDU

El fenómeno 'Mega Niño' ha encendido las alertas en Perú, puesto que los impactos climáticos afectarían a miles de familias. En este contexto, el sector educativo también se verá perjudicado, por lo que el Ministerio de Educación (Minedu) tomó medidas drásticas para salvaguardar la seguridad de los estudiantes y docentes.

Fenómeno El Niño en Lima: ¿se adelantará el fin del año escolar 2026?

Ante el fenómeno El Niño se ha modificado el calendario escolar de 2026 como medida preventiva ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y otros eventos climáticos. Por lo que al menos nueve regiones han ajustado sus fechas de cierre de clases, con culminaciones previstas entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre.

Sin embargo, el adelanto del cierre escolar no se ha dispuesto de manera general para todo el país. Por lo que el Minedu y las autoridades educativas regionales han establecido ajustes en determinadas jurisdicciones, incluidas Lima Metropolitana, pero no aplica en todos los colegios públicos.

UGEL 4 informa sobre recalendarización del año escolar 2026.

En conclusión, en Lima Metropolitana no se ha establecido un adelanto general para todas las instituciones educativas, por lo que las familias deben consultar con su institución educativa, UGEL o Dirección Regional de Educación para confirmar la fecha de cierre aplicable a su centro educativo.

¿Qué regiones adelantaron el cierre del año escolar debido al fenómeno El Niño?

Conoce cuáles son las 10 regiones con cambios en el calendario escolar 2026 debido al riesgo climático, con fechas de cierre programadas entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre. Las modificaciones incluyen recuperación de jornadas, reprogramación de semanas de gestión y, en algunos casos, clases virtuales para completar las actividades académicas.

Piura

Ica

Áncash

Tumbes

La Libertad

Lima

Arequipa

Tacna

Huánuco

Huancavelica

Minedu y diversas direcciones regionales han confirmado el adelanto del fin del año escolar 2026.

Es importante precisar que la reorganización busca reducir la exposición de estudiantes y docentes a posibles lluvias intensas, inundaciones y desbordes asociados al fenómeno El Niño. Para cumplir con las horas lectivas obligatorias, algunas regiones han programado jornadas de recuperación, trasladado semanas de gestión institucional o establecido actividades virtuales.