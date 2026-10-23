ÚLTIMO RETIRO de CTS en noviembre 2026: ¿cuánto te toca recibir y quiénes son los beneficiarios?

En noviembre de 2026, miles de trabajadores del Perú estarán atentos al depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Además, con la posibilidad de realizar un último retiro de estos fondos, surgen dudas sobre cuánto dinero podrán recibir, quiénes accederían a este beneficio y cuáles son las condiciones para disponer de sus ahorros.

¿Cómo calcular el pago de la CTS en noviembre de 2026?

Para calcular el pago de la CTS de noviembre de 2026, se debe considerar la remuneración computable del trabajador al 31 de octubre, que incluye el sueldo básico, la asignación familiar (si corresponde) y un sexto de la gratificación recibida en julio. Según las reglas, el depósito corresponde al periodo laborado entre mayo y octubre.

Por lo que si el trabajador completó los seis meses, recibirá aproximadamente la mitad de su remuneración computable; si trabajó menos tiempo, el monto se calculará de manera proporcional. La fórmula para estimar el beneficio es: CTS = (remuneración computable ÷ 12) × meses trabajados.

El monto de la CTS Comprende los meses trabajados entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2026.

Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo mensual de S/2.000 y su gratificación de julio fue del mismo monto, su remuneración computable será de S/2.333,33, por lo que le corresponderá aproximadamente S/1.166,67 por seis meses completos, sin considerar otros conceptos remunerativos que pudieran aumentar el cálculo. Las horas extras, comisiones y otros ingresos variables también pueden incluirse si cumplen los requisitos de regularidad establecidos por la normativa laboral.

¿A quiénes les corresponde recibir la CTS?

La CTS les corresponde, principalmente, a los trabajadores del sector privado en el Perú que están sujetos al régimen laboral general y cumplen con una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para recibir este beneficio deben haber laborado, como mínimo, un mes completo durante el semestre correspondiente.

Por otro lado, los trabajadores a tiempo parcial que no cumplen la jornada mínima, quienes laboran bajo determinados regímenes especiales y los empleados del sector público sujetos a otros sistemas laborales pueden tener reglas distintas o no acceder a este beneficio. Asimismo, los trabajadores de pequeñas empresas inscritas en el régimen correspondiente pueden recibir una CTS reducida, mientras que quienes pertenecen a microempresas inscritas en el REMYPE pueden estar excluidos, según la fecha de contratación y las condiciones legales aplicables.