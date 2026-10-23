CONFIRMADO | Nuevos bonos por el Fenómeno El Niño: ¿quiénes cobrarían los pagos mensuales desde diciembre?

El Gobierno anunció un paquete económico de S/ 18.000 millones para afrontar los posibles efectos del Fenómeno El Niño, también conocido como Mega Niño. La propuesta contempla nuevos bonos temporales para familias vulnerables y jubilados de la ONP, cuyos pagos comenzarían en diciembre de 2026. Sin embargo, aún está pendiente conocer el monto que recibiría cada beneficiario y los requisitos para acceder a esta ayuda económica.

Bonos por el Fenómeno El Niño: ¿quiénes cobrarían desde diciembre?

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó que los bonos estarían dirigidos a los sectores más vulnerables ante los efectos climáticos y el aumento del costo de vida. Estos son los grupos que podrían recibir los subsidios por el fenómeno El Niño:

Familias del sur del Perú: hogares que podrían perder sus cosechas o parte de su ganado por los efectos del fenómeno climático.

hogares que podrían perder sus cosechas o parte de su ganado por los efectos del fenómeno climático. Familias del norte: ciudadanos que viven en zonas vulnerables a lluvias intensas, inundaciones y desbordes.

ciudadanos que viven en zonas vulnerables a lluvias intensas, inundaciones y desbordes. Hogares cercanos a Lima: familias expuestas a huaicos, inundaciones y desbordes de ríos.

familias expuestas a huaicos, inundaciones y desbordes de ríos. Jubilados de la ONP: pensionistas que podrían recibir un apoyo económico para afrontar el aumento del precio de los bienes y servicios.

El ministro indicó que el Ejecutivo utilizará sistemas de información para identificar a las personas que necesitan asistencia. Sin embargo, todavía no se ha publicado el padrón oficial de beneficiarios ni se han definido los procedimientos para cobrar los bonos.

¿Cuánto dinero recibirán las familias vulnerables y los jubilados de la ONP?

El paquete económico anunciado contempla una partida de S/ 2.500 millones destinada a financiar los bonos para las familias vulnerables y los pensionistas de la ONP.

El Gobierno estima que los bonos se entregarán durante un periodo de tres a cinco meses, aunque todavía no precisa el monto que recibirá cada beneficiario ni si este dependerá de su situación económica. Los ciudadanos deberán esperar la publicación de información oficial sobre los requisitos, las fechas de pago y las condiciones de acceso, mientras que diciembre de 2026 se mantiene como la fecha prevista para el inicio de las entregas.

Fenómeno El Niño: ¿cómo se distribuirán los S/ 18.000 millones?

Además de los bonos económicos, el Gobierno anunció que destinará recursos al mantenimiento de obras públicas, los subsidios a los combustibles y la ejecución de proyectos de infraestructura. La distribución prevista del presupuesto es la siguiente:

S/ 2.500 millones: bonos para familias vulnerables y jubilados de la ONP.

S/ 2.000 millones: mantenimiento de obras públicas.

S/ 500 millones: subsidios a los combustibles.

S/ 13.000 millones: proyectos de infraestructura pública.

Del presupuesto destinado a infraestructura, S/ 6.000 millones se asignarían al sector Educación, mientras que S/ 7.000 millones se utilizarían para culminar obras que permanecen paralizadas. Con estas medidas, el Ejecutivo busca mitigar el impacto económico que podrían generar el Fenómeno El Niño, el alza internacional del precio del petróleo y el incremento de las tasas de interés.

¿Qué se sabe sobre los nuevos bonos por el Fenómeno El Niño?

Hasta el momento, la información disponible señala que los pagos serían temporales y estarían dirigidos a grupos vulnerables, incluidos los hogares expuestos a eventos climáticos y los jubilados de la ONP. Sin embargo, aún quedan aspectos pendientes de confirmación:

El monto mensual que recibiría cada beneficiario.

La lista oficial de personas que accederían al bono.

Los requisitos para solicitar o recibir el dinero.

La modalidad de pago y el cronograma definitivo.

En consecuencia, las familias y los jubilados deberán esperar la publicación de las disposiciones oficiales para comprobar si cumplen los requisitos para acceder a esta ayuda económica. Mientras no se establezcan las reglas correspondientes, no será posible confirmar quiénes recibirán el bono ni cuál será el monto asignado a cada beneficiario.